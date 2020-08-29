"القوى العاملة" تصرف 2.4 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، صرف 22 ألف جنيه لـ11 عاملًا منحة مولود بجنوب سيناء، و12 ألف جنيه لـ4 عمال منحة زواج، وذلك ضمن الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وتمّ تسجيل 103 عمال جدد بإدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية ليصل إجمالي المسجلين إلى 4284 عاملا ، فضلاً عن صرف منحة عيد الفطر المبارك، والعمال لـ2458 عاملاً بإجمالي 2 مليون و426 ألفاً و500 جنيه للعاملين المسجلين بالوحدة.

وأوضح وزير القوى العاملة، أنَّ مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء عينت 44 شاباً، منهم أثنين من ذوي القدرات الخاصة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 170 شاباً.

وأشار أشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، في تقريره لوزير القوى العاملة، عن إنجازات يوليو الماضي إلى أنَّ المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 24 ترخيصاً للأجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.

وأوضح أنَّه في مجال التفتيش العمالي تمّ التفتيش على 223 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير محضر مخالفة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

كما تلقت مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء 44 شكوى عمالية، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية لـ9 شكاوى منهم، وتمّ تسوية شكوى واحدة، و34 شكوى ما زالت تحت البحث.

وتابعت مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة في 800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكّد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.