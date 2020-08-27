وزير النقل عن الصعايدة: "ماحدش قال لهم ماتروحوش ميدان رمسيس"

علق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على الجدل المثار مؤخرًا بشأن محطة بشتيل ومنع أهالي الصعيد من ارتياد محطة رمسيس.

وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، عبر شاشة "صدى البلد": "اللي جاي من الصعيد للقاهرة يشرف وينور، محدش قال له ماتروحش ميدان رمسيس، واللي هينزل في بشتيل أو الجيزة هيلاقي وسيلة مواصلات".

وأضاف أنه سيكون هناك الخط الثالث للمترو بالإضافة إلى مونوريل، مؤكدًا أنه أعظم وسيلة مواصلات في مصر والشرق الأوسط، حيث سيمر على محطة بشتيل لنقل المواطنين إلى أي مكان يرغبون فيه.

وتابع: "اللي عاوز ينزل رمسيس يركب القطر اللي هيطلع إسكندرية وهيقطع تذكرة لرمسيس فقط ومش هنقول له اقطع تذكرة الإسكندرية، وفي قطار تاني هيتم تطويره من إمبابة للمناشي والقباري وهو خط بضائع ويصل إلى إيتاي البارود فقط بالركاب وعمومًا أنا مامنعتش القطارات إنها تروح رمسيس، وأنا ضد كلمة التمييز العنصري".

وواصل: "لما هنعمل التذكرة الموحدة على مستوى وسائل المواصلات، اللي هيركب قطر من الصعيد لبشتيل، هنديله تذكرة موحدة أو تذكرة مخفضة من بشتيل لرمسيس".