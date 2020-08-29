بعد 12 واقعة .. أمن السويس ينجح في ضبط تشكيل عصابي تخصص سرقة مساكن

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى حوادث السرقة.. فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس عقب تقنين الإجراءات من ضبط (طبنجة "معدلة" - 4 طلقات من ذات العيار - ألعاب نارية - 3 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر- 14 جرام من الهيروين المخدر) بحوزة (6 عاطلين – لثلاثة منهم معلومات جنائية - مُقيمين بدائرة قسم شرطة فيصل ).. بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات إعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب "التسلق والكسر" مُتخذين من دائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، وأقروا بإرتكابهم (12) واقعة بدائرة القسم ، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" (عاطل - مقيم بدائرة القسم ) "أمكن ضبطه" ، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمين وأرشد عن المسروقات.