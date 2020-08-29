أمن القاهرة ينجح في ضبط عدد من مسجلي الخطر خلال حملات أمنية

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال إستهداف وضبط الخارجين على القانون والعناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة..فقد أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. وذلك على النحو التالى:-

ضبط (شخص – له معلومات جنائية) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى مجال إرتكاب وقائع سرقات المساكن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بـأسلوب "المغافلة" عقب إيهام قاطنيها بعمله كفنى تكييف، وبمواجهته إعترف بإرتكاب ( 3 ) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه.

ضبط (25 ماسورة مياة حديدية "مختلفة الأحجام "مجهولة المصدر) بحوزة ( 4 أشخاص) حال إستقلالهم دراجة نارية تروسيكل بدون لوحات معدنية (قيادة أحدهم) بدائرة قسم شرطة النزهة ، وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات إعترفوا بسرقتها من داخل موقع تحت الإنشاء تابع لإحدى شركات المقاولات والمسند إليها أعمال تطوير أحد المشاريع بدائرة القسم بأسلوب المغافلة.

ضبط (مبلغ مالى - عتلة حديدية) بحوزة (شخص - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة) لقيامه بسرقة مبلغ مالى من شقة ملك (صاحب مكتب سيارات، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) بأسلوب "كسر الباب" بإستخدام العتلة الحديدية المضبوطة، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

ضبط (شخص - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين "له معلومات جنائية").. لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال سرقة هواتف المحمول من المواطنين بدائرة قسم شرطة المعصرة بأسلوب "المغافلة".. وبمواجهته إعتراف بإرتكاب عدد 4 حوادث بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنه.

ضبط (عامل ، سائق - "لهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما مركبة "توك توك" مستولى عليها من (سائق توك توك - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) حال سيره بمركبة التوك توك قيادته بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهما سلاح أبيض "سنجة"والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

ضبط ( شاشة عرض - أدوات منزلية) بحوزة (شخص - مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين "له معلومات جنائية) لقيامه بواقعة سرقة من داخل مسكن (مدير مطعم - مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين) بأسلوب "التسلق وكسر النافذة" وأقر بإرتكابه واقعتين بذات الأسلوب وأرشد عن كافة المسروقات بمسكنه.

ضبط (شخص - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية "له معلومات جنائية").. وبحوزته كمية من الهيروين المخدر، وإعترف بإرتكاب واقعة سرقة (هاتف محمول - ومبلغ مالى) من داخل مسكن(عامل - مقيم بدائرة القسم) بأسلوب "التسلق" وأضاف بقيامه بإرتكاب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب.. وأرشد عن المضبوطات بحوزة عميله.

ضبط (مبلغ مالى "متحصلات وقائع سرقة"- مجموعة من الأدوات) بحوزة (شخصين "شقيقين" لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة المقطم) لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى ممارسة نشاط السرقة من داخل الشركات والمساكن بأسلوب "كسر الباب" ، وإعترفا بإرتكاب عدد 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليه.

ضبط (شخصان بدائرة قسم شرطة المعصرة) لقيامهما بإستيقاف مواطنين وإيهامهم بأنهما رجال شرطة، وإستوليا منهم على (هاتفى محمول).. وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها، وإعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "إنتحال صفة رجال شرطة".