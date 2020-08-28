التفاصيل الكاملة لجريمة ذبح شاب لشقيقه في المنوفية

شهدت قرية مليج بمحافظة المنوفية حادثة بشعة، حينما أقدم شخص على ذبح أخية الأكبر بسكين على خلفية مشاجرة بينهما، لاعتداء الأخير ويدعى "إبراهيم.س.ع" على أمه بالضرب.

حالة من الذعر أصابت أهالي القرية بعد معرفتهم بالواقعة، وأكد عدد من الجيران بوجود خلافات بين الشقيقين منذ فترات كبيرة على الميراث، موضحين أن القتيل كان دائم الشجار مع والدته بالألفاظ والتعدي عليها بالضرب، وكان المتهم يدافع عنها دائما.

انتقل ضباط مباحث شبين الكوم بقيادة الرائد محمد مغربي رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة لسماع أقوال الشهود الذين تطابقت أقوالهم مع المعلومات الأولية بوجود مشاجرة بين القتيل وأمه، انتهت بقيام أخيه الأصغر بقتله ذبحا مستخدما سكين.

تمكن رجال الأمن من إلقاء القبض على المتهم، الذي اعترف بتفاصيل جريمته، قائلا: "اللي يزعل أمي أقتله".

شهد عيان رفض ذكر اسمه، روى لـ "الوطن"، اللحظات الأخيرة في الجريمة، "عندما مررت بجوار الشارع وجدت محمد في يده سكينا، ويقول (قتلته)، وبعد نصف ساعة وصل رجال المباحث، دفعني الفضول للدخول إلى المنزل فوجدت جثة إبراهيم على السلم، وبه طعنتين في الرقبة، لم أتحمل المشهد لبشاعته".

كان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بذبح أخ ويدعى "محمد.س.ف"، 33 سنة، شقيقه الأكبر ويدعى "إبراهيم" 45 سنة، لاعتداء الأخير على أمه، في قرية مليج التابعة لمركز بشبين الكوم.

حرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة.