 محافظ المنوفية يوجه باستغلال مساحة الصرف المغطى بمدخل ميت خلف

تفقد ظهر اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قطعة أرض فضاء مصرف مغطى بمدخل قري ميت خلف وميت مسعود واصطباري.

يأتى ذلك في إطار خطة محافظ المنوفية، للاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة وأراضى الفضاء، وكذا مساحات الصرف المغطى بنطاق المحافظة.

رافقه اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد والمهندس على عبدالدايم مدير مديرية الطرق وهناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم والمستشار الهندسي بالمحافظة.

ووجه المحافظ، بإعداد تصور كامل لاستغلال وتطوير مساحة المصرف المغطى، لإمكانية الإستفادة القصوي منها لإقامة مشروعات تعود بالنفع العام على المواطنين والإرتقاء بالمستوى وتحقيق الصالح العام.

وخلال جولته الميدانية بنطاق حي شرق شبين الكوم، لاحظ وقوف سيارات الأجرة الخاصة بميت خلف والمصيلحة، ما يسبب تكدس بطول الكورنيش.

وعلى الفور أمر رئيس حي شرق وإدارة المرور بالتنسيق مع إدارة المواقف، بتوفير مكان بديل كموقف حفاظا على الشكل العام، ومنعا للتكدس وتحقيق السيولة المرورية، مشددا على تكثيف الحملات المرورية، لتحقيق الانسياب المروري وضبط المخالفين بنطاق العاصمة.