عبدالغفار: 140 عالما مصريا بالخارج سيدرسون في الجامعات الجديدة

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي إنهم تواصلوا مع 140 عالم مصري في أمريكا وكلهم قدموا طلبات للتدريس في الجامعات الدولية الجديدة عن طريق كورسات عن بعد او التواجد لفترات محددة.

وأضاف عبدالغفار خلال كلمته في حفل افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات القومية بمدينة الإسكندرية، أن هناك فريق العمل مصري مكون من 146 عضو عملوا يوميا حتى نصل لتحقيق كل الغايات والاماني الخاصة بالبرامج والحوكمة والاتفاقيات والشراكات الدولية والتوقيع على مذكرات تعاون مع جامعات امريكيا واروبا وانجلترا واليابان والمانيا وتصل بين شراكة وتؤمة واعتماد شهادات الى ان نصل لشهادات مزدوجة.

وضرب عبدالغفار مثلًا بالطالب الذي يسافر وينفق 40 الف دولار للشهادة وأنه يمكنه الحصول على نفس الشهادة من مصر مع توفير ثلث التكلفة على الأقل وهو داخل مصر.

وأوضح عبدالغفار أن الشركاء الأجانب أكدوا أنهم رأو حجم الاهتمام غير المسبوق وامنوا انه المكان المناسب للشراكة وأنه لا يوجد استثمار بهذا الحجم الضخم وأن هناك زوار من جامعات أجنبية وهناك برامج مشتركة في مصر وامريكا في الهندسة والحاسبات والمعلومات.

وأكد أن هناك انبهار كبير من كل الزائرين لحجم الاستثمارات الضخمة في التعليم العالي وأنه تم انشاء 50 كلية في 4 جامعات جديدة و66 برنامج في جامعة الجلالة و54 برنامج في جامعة الملك سلمان لافتًا انه سيتم افتتاح جامعة المنصورة الجديدة العام القادم في مكان رائع معتبرًا أن ذلك من أشكال التنمية المجتمعية.

وتحدث عن الاماكن الجيدة للجامعات الجديدة حيث تقع جامعة الجلالة فوق سطح البحر والمكان الجيد لجامعة العلمين وجامعة المنصورة الجديدة مشيرًا انه هناك عدد كبير من الطلاب قدموا بالفعل لهذه الجامعات ومنهم طلاب حاصلين على أكثر من 99%.