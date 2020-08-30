10 جرائم بشعة عن ضحايا الاعتداء الجنسي.. "الصغار على موعد مع هتك البراءة"

أطفال في عمر الزهور، لم يخطر ببالهم أنَّه في يوم ما يكونوا ضحايا لجرائم الهوس الجنسي البشعة، ذلك الوباء الصامت الذي أصبح يهدد أطفالنا في أماكن كثيرة، عن طريق استدراج الطفل بحيل زائفة منها شراء الحلوى وغيرها، وذلك بعد أن شهدت مدينة شبرا الخيمة جريمة شنيعة، حيث أقدم طفلان عمرهما 15 عامًا، و 14 عامًا، على هتك عرض زميلهما وتعذيبه عدة مرات داخل شقة أحدهما، وتركاه في حالة إعياء وفرا هاربين، ونُقل المجني عليه للمستشفى، وأُلقي القبض على المتهميّن، واعترفا بارتكاب الواقعة بسبب مشاهدتهما للأفلام الإباحية، وتولت النيابة التحقيق.

وتستعرض "الوطن"، 10 حوادث اغتصاب وهتك عرض، صاحب بعضها قتل الضحية من الاطفال الذين تعرضوا للأعتداء الجنسي، في التقرير التالي:

مرهق يستدرج طفلا ويعتدي عليه داخل دورة مياه

وقعت الجريمة في دورة مياه الوحدة الصحية بناحية شكوك مركز أبشواي، ووفق تحقيقات النيابة العامة فإن مراهق عمره 15 عامًا هو مرتكب الحادث، حيث هتك عرض المجني عليه وقتله. وتبين من مناظرة جثة المجني عليه الذي يبلغ عمره 10 سنوات أنَّ به إصابات بالرقبة والبطن، وأورد مفتش الصحة في تقريره بعد الكشف على المجني عليه وجود آثار اختناق تحت الماء، واتساع فتحة الشرج عن المعدل الطبيعي.

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شاب إخواني يعتدي جنسيًا على طفل في الشروق

قررت النيابة العامة حبس شاب إخواني بتهمة الاعتداء جنسيًا على طفل بمدينة الشروق على ذمة التحقيقات، لحين ورود تقرير الطب الشرعي الخاص بتوقيع الكشف على المجني عليه لبيان ما به من إصابات. وتعرف الطفل، ذو الـ11 عامًا، على الشاب واتهمه باستدرجه داخل محل والتعدي عليه جنسياً، في حين أنكر المتهم تلك التهمة.

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طفل يقتل طفلين في أسوان.. اعتدى على أحدهما جنسيًا ثم ذبحهما بـ"منجل"

عرف عن "المنجل" حدته وسرعته في القطع، يعيش مع الفلاح رفيقًا له طوال حياته، يحصد به زرعه وينجز به أعماله إلا أن أسوان الهادئة استيقظت على استخدام آخر لـ"المنجل" غير حصد الخير للناس بحصد طفلين لم تتجاوز أعمارهما 6 سنوات. فقد قتل طفل يبلغ من العمر 17 عامًا في واقعة بشعة هزت المجتمع الصعيدي بأسوان، وطفلان آخران لم يتجاوز أعمارهما 6 سنوات بعد أن ذبحهما بـ"منجل" وأُلقى بجثتهما في الزراعات، بعد أن اعتدى جنسيًا على أحد الطفلين المجني عليهما بحسب تمثيل الجريمة بزراعات "نجع ونس" بمركز "دراو" بأسوان.

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المؤبد لمشرف هتك عرض أطفال بدار أيتام في بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، بالسجن المؤبد لمشرف بدار "تحسين الصحة للأيتام"، و7 سنوات لاثنين آخرين من شباب الدار، في قضية هتك عرض أطفال بنفس الدار، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عادل الفقي، وعضوية المستشارين وائل كمال صالح، ومحمد علي عبدالمجيد، وأيمن عفيفي سالم، وسكرتارية طارق عكاشة.

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ضبط شخصين بتهمة الاعتداء الجنسي على شاب وتصوير عاريًا لابتزازه

ألقت مباحث مركز شرطة سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، القبض على شخصين، لاتهامهما بالاعتداء الجنسي على شخص مقيم بإحدى القرى على إثر خلاف نشب بينهم، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، وبينت التحريات أن المتهمين قيدا شابًا بالسلاسل عاريًا في حظيرة، وأجبراه على لعق روث المواشي.

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور مركز سيدي سالم، يفيد تقدم "م.ح"، مقيم بإحدى القرى بسيدي سالم، ببلاغ متهماً شخصين بخطفه واحتجازه والاعتداء عليه جنسياً وتوثيق جريمتهما من خلال الاستعانة بشخص ثالث لتصوير مقطع فيديو بالواقعة، وتهديده بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

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طالب ثانوي يخنق طفلا بـ"سلك" بعد فشله في اغتصابه بقنا ويلقي بجثه بـ"المنوّر"

بعد مرور 4 أيام على واقعة العثور على الطفل "أحمد" البالغ من العمر 11 سنة، مقتولًا ومدفونًا في "منور" عقار تحت الإنشاء بقنا، توصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بقنا، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، إلى مرتكب الواقعة، وتبين أن المشتبه فيه طالب ثانوي، وأنَّه فشل في التعدي جنسيًا على الضحية فقتله.

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السجن 15 عامًا لمشرفين بدار أيتام في بني سويف لاعتدائهم جنسيا على طفلين

قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات بني سويف، في القضية رقم 21010 لسنة 2018 مركز بني سويف المقيدة برقم 1788 لسنة 2018 جنايات كلي بني سويف، على مشرفين بدار أيتام، لإدانتهم بالاعتداء الجنسي على أطفال دار الأيتام، بالسجن المشدد 15 عامًا.

وأمرت المحكمة التي ترأسها المستشار أحمد مندور، وعضوية المستشارين معوض ثروت وعماد قنديل، وأمانة سر محمد محمد عبدالفتاح، بإلزام المتهمين بالمصروفات الإدارية مع إحالة الدعوة للمحكمة المدنية المختصة لنظرها.

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عامل يغتصب ابن شقيقه بقليوب.. و"هتك عرض" طفل بدمياط

ضمن سلسلة الجرائم الجنسية التي تزايدت في الآونة الأخيرة، تمكّنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من ضبط عامل لاتهامه بالتعدي جنسياً على ابن شقيقه بناحية مركز قليوب، في الوقت الذي قضت فيه محكمة جنائية بدمياط بمعاقبة متهم بهتك عرض طفل، بالسجن عامين مع الشغل، كما أمرت نيابة قويسنا، بمحافظة المنوفية، بحبس المراهق المتهم بقتل الطفلة "رودينا"، بعد فشله في اغتصابها، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

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فرد أمن يغتصب تلميذاً بعد استدراجه بحجة تحفيظه القرآن

اعتدى شاب جنسياً على طفل بالصف السادس الابتدائي في مطروح، بعد استدراجه من أمام مدرسة لتحفيظ القرآن، وحررت أسرة الطفل محضراً بالواقعة، وألقت الشرطة القبض على المتهم الذي أنكر ارتكابه الجريمة. البداية كانت باستقبال قسم شرطة مطروح بلاغاً من والد الطفل عاصم عمر، 13 عاماً، مقيم بمدينة مطروح، اتهم خلاله "إسلام.م.أ"، (28 عاماً - فرد أمن بمستشفى النساء والتوليد)، باغتصاب نجله، لافتاً إلى أنَّ المتهم استدرج "عاصم" في أثناء خروجه من مدرسة لتحفيظ القرآن في الفترة المسائية، بحجة إعطائه كتاباً لتوصيله لشقيقه بذات المدرسة، وتوجه إلى مكان سكنه في عقار خلف المدرسة واغتصبه فب شقته السكنية بالعقار.

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"عصام" يعتدي على ابن عمه الطفل ويخنقه ويعلق جثته في مشنقة بمنزل مهجور

"عايز منك النهاردة 10 جنيه يا معلم، شوف أنا تعبان معاك من الصبح، وصوتي راح من كتر المناداة على الزباين" كلمات وجهها الطفل مصطفى أحمد مصطفى، 11 سنة، إلى ابن عمه عصام طارق، 21 سنة، في أثناء معاونته للأخير فى العمل على "توك توك" في منطقة صبحي حسين بمدينة بدر، فلم تمر سوى دقائق قليلة على طلب الطفل حتى لفظ أنفاسه الأخيرة خنقاً على يد نجل عمه عقب اغتصابه، المتهم نفذ الجريمة وشارك أسرة المجني عليه في البحث عنه داخل المستشفيات.

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عاطل يغتصب طفلاً خلال عودته من كتّاب تحفيظ القرآن فى أسوان

تجدد مسلسل الاعتداءات الجنسية على الأطفال فى أسوان، بحادث اغتصاب بشع تعرض له طفل، عمره 5 سنوات، في نجع السايح بمركز إدفو، ويأتي ذلك بعد أسبوع من هتك عرض تلميذة فى الصف الأول الابتدائي، داخل الفصل الدراسي، على يد مدرسها. وحرر عبدالرحمن محمد، والد الطفل "سيف"، محضراً رقم 10940 جنح إدفو، يتهم فيه شاباً عاطلاً من قريته، بالاعتداء على ابنه الصغير، أثناء عودته من الكُتّاب.

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القبض على 3 مشتبهين في اغتصاب الطفل "حمزة" بالمطرية

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 3 من سكان العقار الذي ألقي منه الطفل "حمزة"، ويتمّ استجوابهم بمعرفة المباحث تمهيدا لتحديد المتهمين. وقال "عبده.م" والد الطفل في محضر الشرطة، إنَّ الواقعة حدثت ثاني أيام شهر رمضان عندما خرج ابنه "حمزة" مع شقيقه الأكبر "محمد" 7 سنوات لشراء الحلوى من محل بقالة مجاور لمنزل الأسرة في حارة مغاوري، وإنَّ ابنه الأكبر "محمد" أبلغهم باختفاء شقيقه فور وصولهما لمحل البقالة لشراء الحلوى، ما استدعاهم للبحث عنه والنداء عليه باستخدام مكبرات الصوت بالمسجد.

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