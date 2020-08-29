"المساحة العسكرية": المنصة الإلكترونية تسهم في تحديد مخالفات البناء

عرض اللواء أركان حرب شريف أحمد صالح، مدير إدارة المساحة العسكرية، البنية المعلوماتية المكانية، لمنظومة التخطيط المصرية، مشيرا إلى أنه جرى تنفيذها بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتشمل التحول الرقمي لجميع أجهزة الدولة، واسترداد أراضي الدولة وحوكمة التعدي عليها، والتغلب على مشكلة تعدد مصادر البيانات المكانية، ما يعيق خطط التنمية، وتكامل البيانات الحكومية والمكانية من خلال منظومة رقمية، وإتاحتها أمام متخذ القرار.

وأضاف صالح خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات قومية بمحافظة الإسكندرية، أن المنظومة تهدف إلى سيطرة الدولة على ثرواتها وحماية أراضيها، وسرعة اتخاذ القرارات المبنية على أسس علمية، وترشيد الإنفاق الحكومي.

وتابع، أنه بالنسبة إلى إمكانيات المنظومة فهي تشتمل على توفير منصات الصور والأقمار الصناعية، بقدرة تحليلية مكانية مختلفة، لمتابعة ورصد جميع المتغيرات على الأرض بأنحاء الجمهورية كافة، وإتاحة خرائط الأساس بمقياس رسم 1 إلى 2500 لأول مرة في مصر لتوفير البيئة المناسبة لتوحيد وتكامل البيانات الحكومية.

وأردف، أن المنظومة تشتمل أيضًا على إتاحة خرائط رقمية ذات مقياس رسم مختلفة للمساهمة في خطط التنمية بالدولة، والمساعدة في التخطيط الاستراتيجي للدولة.

وأشار إلى أن أهم نتائج المنظومة هو إنشاء مركز المتغيرات المكانية بإدارة المساحة العسكرية والذي يعمل طبقًا للقانون 144 لعام 2017 للمساهمة في دورة تقنين اوضاع واضعي اليد على أراضي الجمهورية وحوكمة التعدي عليها ويقوم بالربط مع المحافظات.

ولفت إلى أنه جرى أيضًا إنشاء المركز الوطني للبنية المعلوماتية بإدارة المساحة العسكرية ويقوم بالربط مع جميع الجهات والمركز التبادلي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأشار، إلى أنه جرى تصميم المنظومة وفقًا لأحدث التقنيات وتطبيقات الحاسب الآلي، موضحًا أن المنصة الإلكترونية للمنظومة تدعم متخذي القرار وتختص ببيانات الوزارات والهيئات والجهات الحكومية: "أنتجنا خريطة رقمية لتوحيد البيانات لسهولة اتخاذ القرار والتكامل مع الجهات الأخرى".

وبالنسبة إلى مؤشرات الأداء العام، فإنها تختص بجميع البيانات في المحافظات موقعة على خريطة الأساس 2500 وتتيح للمحافظة توقيع كل بياناتها وتكون دقيقة للغاية.

ولفت، إلى أن المنصة الجغرافية تضم منصات صور أقمار صناعية بقدرات تحليلية مكانية مختلفة وخرائط رقمية ابتداءً من 1 إلى مليون و1 إلى 100 ألف وحتى خريطة الأساس 1 إلى 2500.

أما حول التخطيط الاستراتيجي، فإنه يختص بخطط الدولة المستقبلية من حيث الاستثمارات وإنشاء الطرق والمدن الجديدة والتدريب والتأهيل، بما يعود على الدولة بالنفع وتوفير حياة كريمة للمواطن.

ولفت، إلى أن من أهم إمكانيات المنظومة إتاحة الصور والأقمار الصناعية والتي استفادت منها جهات عديدة بالدولة وحققت هدفين رئيسيين، الأول متابعة أي مشروع ينفذ على أرض الدولة والثاني رصد أي متغير خلال 24 ساعة طول أيام السنة.

واستعرض "شريف"، مشروع مسد الشهيد فريق أول عبد المنعم رياض، لافتًا إلى أن تاريخ المشروع يرجع إلى 5 فبراير 2019، وجرى رصد في 20 نوفمبر من نفس العام تنفيذ 3 مباني خرسانية وأساسات المبنى الرئيس للمسجد وتجهيز الموقع العام لأعمال اللاند سكيب والطرق، موضحًا أنه جرى الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل وهو جاهز للافتتاح بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشددًا على أن هذه المنظومة تحدد أماكن مخالفات البناء ومنها التعليات بالأدوار، وتساعد في عمليات التقنين.