محافظ القليوبية يفتتح ويتفقد 13 مشروعاً باستثمارات 769 مليون جنيه

افتتح محافظ القليوبية، اللواء عبدالحميد الهجان، اليوم، عدداً من المشروعات الخدمية، كما قام بتفقد ووضع حجر الأساس لعدد آخر من المشروعات، بلغت 13 مشروعاً، بتكلفة استثمارية 769 مليون جنيه، في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والطب البيطري، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وأكد المحافظ أن القليوبية من بين المحافظات التي لها نصيب كبير من تنفيذ المشروعات، تخطت الـ35 مليار جنيه، خلال الـ6 سنوات الماضية، ونتج عن ذلك طفرة كبيرة في جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما في مشروعات الصحة والتعليم والطرق والكباري والإسكان والكهرباء والمياه والصرف الصحي.

بدأ المحافظ الجولة بوضع حجر أساس مدرسة "الشهيد مصطفى عطايا عبدالصبور"، بمدينة كفر شكر، والتي يجري توسعتها بتكلفة 5 ملايين جنيه، وتحتوي على 12 فصلاً دراسياً، حيث تابع المحافظ العمل بالمدرسة، وتحدث إلى مهندسي الموقع، وأمر بتسليم المدرسة في موعدها خلال 6 شهور، طبقاً للجدول الزمني، كما حرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع العمال والمهندسين، لتشجيعهم وتحفيزهم على العمل.

وتابع المحافظ الجولة بمدينة كفر شكر، بتفقد المستشفى المركزي، الذي يجرى إنشاؤه بتكلفة 220 مليون جنيه، ويشمل المستشفى 29 حضانة للأطفال المبتسرين، و20 سریر عناية مركزة، وأقسام للاستقبال والطوارىء والعمليات والمناظير، وقسم للكلى يحتوي على 42 ماكينة للغسيل الكلوى، إلى جانب العيادات الخارجية للتخصصات الطبية المختلفة، وأقسام الأشعة، ومنها الأشعة العادية والموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية، والمعامل بأنواعها المختلفة، وبنك الدم، وأجنحة إقامة مختلفة منها المجاني والاقتصادي والفندقي.

وفي مدينة كفر شكر أيضاً، افتتح المحافظ مبنى الوحدة المحلية بـ"البقاشين"، التي تخضع لأعمال إحلال وتجديد، بتكلفة 2 مليون جنيه، كما افتتح مدرسة "محمد أسامة عمارة" الإعدادية، بقرية "الزمرونية"، بتكلفة 7 ملايين جنيه، وتحتوي على 9 فصول.

واستكمل المحافظ الجولة بمدينة قليوب، حيث قام بوضع حجر أساس مدرسة "عبدالحليم مأمون" للتعليم الأساسي بقرية "قلما"، التي يجرى توسعتها بتكلفة 6 ملايين جنيه، وتحتوى على 17 فصلاً.

وفي قطاع الصرف الصحي، تفقد المحافظ محطة صرف "كفر أبو جمعة"، بتكلفة 11 مليون جنيه، والمتوقع الانتهاء منها في أكتوبر القادم، كما تفقد محطة صرف صحي "أبو سنة"، بتكلفة 22 مليون جنيه، والمتوقع الانتهاء منها في نهاية سبتمبر القادم.

وقام محافظ القليوبية بوضع حجر أساس مدرسة ميت حلفا للتعليم الأساسي، بتكلفة 8 ملايين جنيه، وتحتوى على 22 فصلاً، قبل أن يختتم جولته في مدينة قليوب بتفقد توسعات محطة المياه بـ"كوم أشفين"، التي يجرى توسعتها لزيادة قدرتها من 68 ألف متر مكعب في اليوم، إلى 136 ألف متر مكعب، بتكلفة 200 مليون جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال بها 70%، ومن المتوقع الانتهاء منها في مارس 2021.

وتابع "الهجان" جولته بحي شرق شبرا الخيمة، حيث افتتح مدرسة "أحمد شوقي" الإعدادية، بحى شرق، التي يجرى توسعتها بتكلفة 6 ملايين جنيه، ويبلغ عدد الفصول بها 18 فصلاً، كما تفقد المحطة الوسيطة بمنطقة "القطاوى"، بحي شرق، التي يجري إنشاؤها على مساحة 2 فدان، بتكلفة 25.5 مليون جنيه، وتستوعب 2500 متر مكعب يومياً من القمامة.

واختتم المحافظ الجولة بحي غرب شبرا الخيمة، حيث افتتح مدرسة شبرا الخيمة للتعليم الأساسي، ويجري توسعتها بتكلفة 5 ملايين جنيه، ويبلغ عدد الفصول بها 16 فصلاً، كما تفقد المجزر النصف آلي، الذي يجري تطويره بتكلفة 17 مليون جنيه، وشدد "الهجان" على ضروة دفع الأعمال، وتسليم المشروع خلال شهرين.