إصابة 5 أشخاص في تصادم ملاكي وموتوسيكل بقنا

أصيب 5 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل، على طريق دشنا الزراعي، أمام كوبري "الصبريات"، مساء اليوم، وتم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث.

تلقى مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطاراً بإصابة 5 أشخاص في حادث سير على طريق دشنا، تم نقل اثنين من المصابين إلى مستشفى "فاو"، وثلاثة مصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، وتم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة، التي تولت التحقيق.