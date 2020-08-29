رئيس التحرير

محمود مسلم

إصابة 5 أشخاص في تصادم ملاكي وموتوسيكل بقنا

كتب:

رجب آدم
11:17 م | السبت 29 أغسطس 2020
حادث

حادث

أصيب 5 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل، على طريق دشنا الزراعي، أمام كوبري "الصبريات"، مساء اليوم، وتم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث.

تلقى مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطاراً بإصابة 5 أشخاص في حادث سير على طريق دشنا، تم نقل اثنين من المصابين إلى مستشفى "فاو"، وثلاثة مصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، وتم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة، التي تولت التحقيق.

اقرأ المزيد:

"فاطمة".. أول سيدة تشغل سكرتير عام مساعد محافظة قنا

غرفة عمليات محافظة قنا: لا شكاوى خلال يومي انتخابات الشيوخ

محافظة قنا تنهي كافة الاستعدادات لانتخابات الشيوخ

سكرتير عام محافظة قنا يستعرض معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

ضبط 40 مخالفة وصلة وإهدار مياه في محافظة قنا

محافظة قنا تؤكد توافر المستلزمات الوقائية بمستشفيات العزل

محافظة قنا: تشكيل لجنة للمرور على المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات