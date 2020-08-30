الرئيس: مخالفات البناء في خطورة "سد النهضة"

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى أجهزة الدولة لضبط مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية فى جميع المحافظات بكل حزم، وقال: «لن أسمح أبداً إننا نهد بلدنا ونضيعها كده، ولو الأمر لزم هخلى الجيش ينزل كل القرى»، وناشد المحافظين ومديرى الأمن ضبط الموقف قائلاً: «اللى مش قادر مش وقته، واللى يخاف يتكلم على الهواء ويقول يا أفندم لو سمحت أنا مش قادر سلام عليكم، وأنا هقدر رغبته، أرجوكم محدش يزعل منى، يا نتصدى لقضايانا مظبوط يا حاجة تانية»، وأضاف: «ما دام سكتوا وقلتوا آه يبقى تنفذ الكلام، كفاية كده، خلونا نصلح اللى إحنا فيه ونحافظ على المتاح من أرضنا».

"السيسى" للمحافظين ومديرى الأمن: يجب التصدى لـ"تعديات الأراضى" واللى مش قادر يقول سلام عليكم ولن أبيع الوهم للناس تحت اعتبارات الحفاظ على الشعبية

ووصف الرئيس خلال افتتاحه عدداً من المشروعات القومية فى الإسكندرية أمس، من بينها محور المحمودية وبشائر الخير 2 وطريق أبوكير التعدى على الأراضى الزراعية والبناء غير المخطط بـ«الخطير جداً على الدولة المصرية»، مؤكّداً أنه بنفس نسبة خطورة سد النهضة، وأضاف: «لو عاوز تبنى خلينى أنظملك وأبنيلك أنا حتى لو على أرض زراعية بس مش كده»، وتابع قائلاً: «أنا شفت العجب من اللى بيتعمل فى بلدنا وأنا فى الطائرة النهارده، كفاية كده يا دكتور مصطفى مدبولى، كفاية كده يا محافظين، كفاية كده يا مديرى الأمن، لو سمحتم متخربوش بلدكم». وتابع الرئيس: «الموضوع شائك وأى حد تانى يقول متدخلش فى الكلام ده وسيب الإعلام يتكلم فيه، لا هتكلم فى كل مصلحة ولن أبيع الوهم للناس تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية.. وعملنا كده فى الاقتصاد، وهو ده الرصيد اللى عدينا بيه، وأى عمل صالح حتى لو الناس مش راضية عنه هعمله»، ووجه الرئيس رسالة إلى شباب مصر عبر منصات التواصل الاجتماعى، قائلاً: «تصدوا معنا بنشر مزيد من الوعى فى قضية مخالفات البناء».

جهد الدولة فى ضبط "الدَّين" يجعلنا فى حدود آمنة

وعن المشروعات القومية التى يتم تنفيذها وعن ديون مصر الخارجية والاقتراض، قال الرئيس: «قدامنا خيار من الاتنين يا نعمل يا منعملش، لو معملناش الدولة هتتراجع والشعب هيعانى والمطلوب هيبقى أكبر لو ما تعملش دلوقتى، والبدائل هى الاقتراض بأرقام ميسرة». وأضاف الرئيس: «فيه كلام كتير عن الدين، بس ما نقدرش نتوقف عن ده، ولكن جهد الدولة فى ضبط هذا الدين وزيادة حجم الناتج القومى يخلينا داخل الحدود الآمنة». وأضاف: «معدل التضخم فى مصر غير مسبوق فى 10 سنين و12 سنة، واللى وصلنا ليه بفضل الجهد المبذول وبفضل ربنا، والتصنيف الائتمانى لمصر اتحافظ عليه من 3 مؤسسات معتبرة دولية، وهو حصيلة جهد المصريين وتحملهم للمعاناة، ولو ما كانش ده حصل كنا هنبقى فى موقف صعب فى ظل الأزمة الحالية»، وأكمل قائلاً إنه لو لم توفق مصر فى الإصلاح الاقتصادى لواجهت مشكلة كبيرة خلال أزمة جائحة كورونا، وأضاف: «بمناسبة الأزمة، فالدول ابتدت ترجع تانى للإجراءات، وأخشى إننا لو مأخدناش بالنا إننا نضطر إلى اتخاذ إجراءات احترازية أكثر من التى اتخذناها»، وتابع: «نجاحنا السابق لم يكتمل، ويقابله تحدى الشتاء القادم، وحتى الآن يقول المتخصصون إن معالجة هذه الأزمة لن تقل عن عام وقد تزيد عليه»، وتابع: «لن نتوقف عن الإجراءات الاحترازية، ومش عاوزين نتوقف ونتأثر وإحنا داخلين المدارس والجامعات».

وكشف الرئيس عن أن هناك مشروعات كثيرة جداً جرى إنجازها، وهى جاهزة للافتتاح، مشدداً على أنه جهد الدولة والحكومة وكل المصريين، مشيراً إلى أنه سيتم طرح مشروعات إسكان أمام المستثمرين.