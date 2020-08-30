4 خطوات للتجارب السريرية على المتطوعين بشأن لقاحات مصرية ضد كورونا

خطوات جادة اتخذتها مصر في سبيل الوصول إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا، وتستعد الجهات الطبية لمصر لخطوة جديدة حيث دعت وزارة التعليم العالي في مصر متطوعين أصحاء للمشاركة في هذه التجارب، أما الشروط فيحددها بروتوكول بحثي من دون أن يحصل المتطوعون على مقابل مادي بحسب القانون.

واللقاح، الذي دخل مرحلة التجارب السريرية، واحد من 4 لقاحات تطورها مصر حاليا، علما أن المركز القومي للبحوث انتهى من التجارب ما قبل السريرية على الحيوانات على هذا اللقاح.

الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات بجماعة الزقازيق، أوضح أن تجارب اللقاح تهدف أنه صالح للاستخدام الأمن وليس له أي مضاعفات، مشيرا إلى أن اللقاح يمر بمراحل تجريبية تبدأ بالمرضي ثم المتطوعين غير المصابين.

وأَضاف شاهين لـ"الوطن"، أنه في البداية يتم إجراء فحوصات طبية للمتطوعين للتأكد من أن حالتهم الصحية تناسب التجربة، موضحا أنه يجب التأكد من أن أجسام المتطوعين خاية من الأجسام المضادة لفيروس كورونا.

وتابع أستاذ الفيروسات، أنه بعد حقن المتطوع باللقاح يتم متابعته تحت الملاحظة الشديدة لمدة تتراوح أسبوعين إلى شهر، مشيرا إلى أنه يتم خلالها مراقبة دراجة الحرارة والضغط والسكر، وإداء أجهزة الجسم، وبعد الفترة المحددة يتم إجراء فحوصات للتأكد من أنه اكتسب مناعة ضد اللقاح.

بينما قال الدكتور حسني سلامة، استشاري الصحة العامة، إن اختيار المتطوعين لتجربة اللقاح يخضع لطبيعة دراسات اللقاح، حيث يؤخذ في الاعتبار الأمراض التي يعانون منها، حتى لا تكون هناك أي مضاعفات على المتطوعين.

وأضاف سلامة لـ"الوطن"، أنه عقب تلقي اللقاح يظل المتطوع تحت الإشراف الطبي لفترة تتراوح إلى أسبوعين على الأقل، يتم خلالها بحث الفاعلية أو إذ كانت هناك أي أثار جانبية على اللقاح.