إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى ظهر اليوم

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور عدد من الصحفيين والإعلامين.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد إن الوزارة اجتهدت كثيرا لاستيعاب كل أعداد طلاب الثانوية العامة بالتنسيق، خاصة أن 30% من الناجحين في شعبة العلمي حاصلين على أعلى من 95%، مؤكدا أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق غدًا.

" عبدالغفار": اماكن متاحة بكليات الهندسة للمرحلة الثانية

وأضاف في تصريحات، أن كليات العلوم الطبية دائما تكون كاملة العدد في المرحلة الأولى، ولا سيما الطب البشري والأسنان وصيدلة وعلاج طبيعي، بينما هناك أماكن متاحة لكليات الهندسة للمرحلة الثانية، وبعض الكليات الأدبية مثل سياسة واقتصاد وإعلام اكتمل عددها.

وانطلقت السبت الماضي، أعمال المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2020، بحد أدنى 400 درجة فأكثر للشعبة العلمية بنسبة 97.60% فأكثر، وتستوعب 30 ألفاً و855 طالباً، و387 درجة فأكثر لشعبة الرياضيات بنسبة 94.40% فأكثر، وتستوعب 16 ألفاً و665 طالباً، و327.5 درجة فأكثر للأدبى بنسبة 79.90% فأكثر، وتستوعب 102 ألف و165 طالباً، ليصل إجمالى طلاب هذه المرحلة إلى 149 ألفاً و685 طالباً.