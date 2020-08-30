إعلان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2020 اليوم

يعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد عطا، المشرف على التنسيق، ورئيس قطاع التعليم، ظهر اليوم، الحد الأدنى لتسجيل الرغبات للمرحلة الثانية لجميع الشعب، ضمن تنسيق الكليات 2020، وذلك عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.

"التعليم العالي": إعلان نتيجة المرحلة الأولى اليوم

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت مساء أمس، أن اليوم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الساعة 12 ظهرا.

وانطلقت السبت الماضي، أعمال المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2020، بحد أدنى 400 درجة فأكثر للشعبة العلمية بنسبة 97.60% فأكثر، وتستوعب 30 ألفا و855 طالباً، و387 درجة فأكثر لشعبة الرياضيات بنسبة 94.40% فأكثر، وتستوعب 16 ألفاً و665 طالباً، و327.5 درجة فأكثر للأدبى بنسبة 79.90% فأكثر، وتستوعب 102 ألف و165 طالباً، ليصل إجمالى طلاب هذه المرحلة إلى 149 ألفاً و685 طالباً.