رئيس التحرير

محمود مسلم

إحباط محاولة تهريب مخطوطات عثمانية أثرية بميناء الإسكندرية

كتب:

الوطن
11:55 ص | الأحد 30 أغسطس 2020
المتهم والمضبوطات

المتهم والمضبوطات

أحبطت الأجهزة الأمنية، محاولة تهريب عدد من القطع الأثرية إلى خارج البلاد عبر مطار برج العرب.

وتمكّنت الخدمات الأمنية التابعة لإدارة شرطة موانئ الإسكندرية والمعينة بمطار برج العرب في أثناء فحص أمتعة الركاب المغادرين البلاد متجهين إلى إحدى الدول العربية من ضبط (راكب مصري حاصل على دبلوم – مقيم بالإسكندرية) وبحوزته ضمن أمتعته عدد كبير من القطع الأثرية مخفاة بين قطع من الأنتيكات وعاديات خان الخليلي، بقصد تهريبها إلى خارج البلاد.

وتمّ تشكيل لجنة فنية لفحص المضبوطات أسفرت أعمالها عن ضبط "11 مخطوطا مكتوبا بخط اليد تحوي تفسير وشرح للقرآن الكريم لـ ابن ترك أثرية وترجع للعصر الإسلامي العثماني، مخطوطان بخط اليد أحدهما جزء من القرآن الكريم ويرجعان للعصر الإسلامي العثماني، 10 مخطوطات بخط اليد لعقود زواج وطلاق وترجع للعصر الإسلامي العثماني، كتاب صغير الحجم أثري ويرجع للعصر الإسلامي العثماني، ساعة فضية اللون ترجع لعصر الملك فؤاد، و4 قطع عملات معدنية نحاسية خاصة بإحدى الدول العربية"، إضافة إلى مجموعة من المضبوطات غير الأثرية حديثة الصنع ولا تخضع لقانون حماية الآثار.

بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات وشرائه من مواقع التواصل الإجتماعى على شبكة الإنترنت بقصد الإتجار.

اقرأ المزيد:

وزارة الداخلية تحبط محاولات تهريب جمركي بينها "كتاب أثري"

جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع

ريهام سعيد تشكر وزارة الداخلية بعد ضبط المتحرشين بها

مرصد الإفتاء يشيد بجهود وزارة الداخلية في التصدي لحملات الشائعات

"عبد العظيم" للمرور.. تفاصيل حركة تنقلات وزارة الداخلية بالقليوبية

أجهزة وزارة الداخلية تنجح فى إحباط جلب أجهزة بث فضائى

وزارة الداخلية تعلن إطلاق المرحلة الثالثة عشر من مبادرة "كلنا واحد"

خلصها من البيت.. تعرف على خدمات موقع وزارة الداخلية الإلكترونية

رئيس "دفاع النواب": 59 مليار جنيه موازنة وزارة الداخلية وقطاعاتها

فيديو.. الوزراء: وزارة الداخلية قررت البدء في عودة خدمات السجل المدني