إحباط محاولة تهريب مخطوطات عثمانية أثرية بميناء الإسكندرية

أحبطت الأجهزة الأمنية، محاولة تهريب عدد من القطع الأثرية إلى خارج البلاد عبر مطار برج العرب.

وتمكّنت الخدمات الأمنية التابعة لإدارة شرطة موانئ الإسكندرية والمعينة بمطار برج العرب في أثناء فحص أمتعة الركاب المغادرين البلاد متجهين إلى إحدى الدول العربية من ضبط (راكب مصري حاصل على دبلوم – مقيم بالإسكندرية) وبحوزته ضمن أمتعته عدد كبير من القطع الأثرية مخفاة بين قطع من الأنتيكات وعاديات خان الخليلي، بقصد تهريبها إلى خارج البلاد.

وتمّ تشكيل لجنة فنية لفحص المضبوطات أسفرت أعمالها عن ضبط "11 مخطوطا مكتوبا بخط اليد تحوي تفسير وشرح للقرآن الكريم لـ ابن ترك أثرية وترجع للعصر الإسلامي العثماني، مخطوطان بخط اليد أحدهما جزء من القرآن الكريم ويرجعان للعصر الإسلامي العثماني، 10 مخطوطات بخط اليد لعقود زواج وطلاق وترجع للعصر الإسلامي العثماني، كتاب صغير الحجم أثري ويرجع للعصر الإسلامي العثماني، ساعة فضية اللون ترجع لعصر الملك فؤاد، و4 قطع عملات معدنية نحاسية خاصة بإحدى الدول العربية"، إضافة إلى مجموعة من المضبوطات غير الأثرية حديثة الصنع ولا تخضع لقانون حماية الآثار.

بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات وشرائه من مواقع التواصل الإجتماعى على شبكة الإنترنت بقصد الإتجار.