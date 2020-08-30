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محمود مسلم

ضبط 302 قضية مخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي في يوم واحد

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الوطن
11:59 ص | الأحد 30 أغسطس 2020
حملة امنية

حملة امنية

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 199 قطعة سلاح ناري بحوزة 174 متهمًا، وتنفيذ 84265 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما ضبط 302 قضية مخدرات بحوزة 327 متهمًا، و42 هاربًا، و33 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة، و425 دراجة نارية مخالفة، و29157 مخالفة مرورية، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

كما تمّ ضبط 3 تشكيلات عصابية وإعادة 3 دراجات نارية وسيارتين مبلغ بسرقتهما، وجرى فحص 66 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 16 منهم.

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