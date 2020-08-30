ضبط 5 قضايا تهريب أجهزة استقبال أقمار صناعية بـ400 ألف جنيه

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 5 قضايا تهريب أبرزها "بضائع أجنبية الصنع، أجهزة استقبال الأقمار الصناعية، ريموت كنترول" بتعويض 400 ألف جنيه.

وجرى ضبط طائرة لاسلكية "درون" مزودة بجهاز تحكم عن بعد بمشتملاتها، إلى جانب ضبط 35 قضية أبرزها "مزاولة مهنة دون تصريح، انتهاء فترة التصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية دون تصريح، مخالفات سائقين، مخالفات مسطح مائي، سلاح أبيض".

كما تم ضبط 941 مخالفة مرورية متنوعة، مع تنفيذ 208 أحكام قضائية، وقضية "تزوير إقامة".