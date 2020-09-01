مياه الغربية تدعو المواطنين لقراءة استهلاك عدادات المياه إلكترونيا

دعت مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، المواطنين لتسجيل قراءة إستهلاك عدادات المياه، من يوم ١ إلى ١٥ من كل شهر، من خلال تطبيق الهاتف المحمول "قراءتي".

وأشارت الشركة إلى أن التطبيق يتيح للمواطن إضافة صورة العداد بما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلي، والقضاء على مشكلة تراكم القراءات، والتأكد من أن الفاتورة تُعبر عن الاستهلاك الفعلي.

جدير بالذكر، أن الشركة أعلنت إطلاق التشغيل التجريبى للبوابة التجارية الإلكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، https://ecp.hcww.com.eg لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين.