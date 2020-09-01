محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير طريق "طابا" ببنها

أجري اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية، اليوم، لأعمال تطوير طريق طابا بمدينة بنها، الذي يبلغ طوله 3500 متر، بإعتماد مالي 30 مليون جنيه، بحضور علي عبد الستار، رئيس مدينة بنها، وإسلام رجب، مدير تطوير العشوائيات والتطوير الحضري بالمحافظة، وإستشاري المشروع ومدير المشروعات بالهيئة العامه للطرق والكباري والشركة المنفذة.

وخلال الزيارة، تم إطلاع المحافظ على مخطط المشروع الذي يعمل على تحقيق السيولة المرورية بالشارع، علاوة على أعمال التنسيق الحضاري التي تتم للإرتقاء بالناحية الجمالية، وفقا لتوجيهات السيد المحافظ المتكررة في هذا الشأن.

ووجه المحافظ إلى دهان وتجميل سور السكة الحديد الملاصق للطريق كما وجه إلى تغطية أسلاك أعمدة الإنارة ليتوافق المظهر مع تطوير الطريق، كما تتضمنت الأعمال رفع كفاءة كافة الحدائق التي تمر بمسار المشروع لتصبح متنفساً حضاريا لأبناء المدينة.