جولة الإعادة: المقاهي والأفراح "قِبلة" مرشحي "الشيوخ" لخطف الأصوات

اشتعلت المنافسة بين المرشحين فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ التى تجرى فى 14 محافظة على 26 مقعداً، وكثف المرشحون فى 14 دائرة ستجرى بها الانتخابات جولاتهم ودعواتهم للحشد وعقد المؤتمرات مع اقتراب التصويت، فيما وضع حزب مستقبل وطن خطة لتحرك قياداته وتكثيف المؤتمرات خلال الأيام المقبلة لدعم مرشحيه.

واعتمد معظم المرشحين على التحرك داخل الدوائر وسط تراجع كبير فى اللافتات والدعاية التقليدية، ومع تزايد الجولات والمؤتمرات تحولت المقاهى والأفراح إلى مقاصد للدعاية الانتخابية.

زيارات للعائلات ومؤتمرات شعبية لـ"مستقبل وطن" بالجيزة

وكثفت أمانات حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة اجتماعاتها خلال الأيام الماضية لبحث خطة عمل دعم مرشح الحزب فى الدائرة خلال جولة الإعادة المقرر إجراؤها يومى 8 و9 سبتمبر، وعقدت أمانة الحزب بالجيزة، أمس، مؤتمراً شعبياً لدعم عمر القماطى، مرشح الحزب بجولة الإعادة، بمشاركة نواب الحزب فى المحافظة، وأجرى النواب جولة ميدانية مع المرشح لزيارة عائلات محافظة الجيزة وعرض البرنامج الانتخابى عليهم بهدف كسب تأييدهم فى الانتخابات وحث المواطنين على أهمية المشاركة فى العملية الانتخابية والنزول للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، وقام مرشح مستقبل وطن عمر القماطى ببث فيديوهات مصورة للناخبين تناولت شرحاً لبرنامجه الانتخابى.

وفى دمياط، لجأ مرشح الحركة الوطنية حمدى شلبى عاشور إلى عقد لقاءات وعمل جولات على المقاهى، التى تحولت إلى مقصد للمرشح فى جولاته الانتخابية بخلاف الأفراح ولقاءات الشارع.

وواصل المرشحون فى جولة الإعادة بدمياط جولاتهم، حيث أعلن نواب الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، الذين فازوا فى الجولة الأولى، دعمهم لمرشح الحزب فى الإعادة أحمد عبدالشافى البلشى، وشاركوا معه فى جولات بمسقط رأسهم من أجل الدعاية الانتخابية وكسب المزيد من الأصوات.

ونظم حزب مستقل وطن بمحافظة المنوفية 3 مؤتمرات فى مركز الباجور بقرى إسطنها والأطرشة وجروان، لدعم مرشحى الحزب محمود شرارة وهشام على الحاج على فى جولة الإعادة.

ونظم الدكتور حسن الخولى، المرشح المستقل لمجلس الشيوخ فى المنوفية، مؤتمراً جماهيرياً بقرية شطانوف، التابعة لمركز أشمون، لتعريف المواطنين بنفسه وحثهم على انتخابه لمجلس الشيوخ، ووجه عدد من الحضور من أهالى القرية كلمات لدعم المرشح فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ فى المنوفية.

وفى قنا، استغل المرشح عبدالفتاح دنقل، الذى يخوض جولة الإعادة ضمن ٥ مرشحين آخرين يتنافسون على ٣ مقاعد، طفلاً وطفلة صغيرين للترويج للدعاية لكسب تأييد المواطنين والتصويت له.

ونشر المرشح صورة على صفحة حملته الرسمية على «فيس بوك»، يتوسط طفلاً وطفلة وكتب عليها: «ادعم العمدة.. عبدالعزيز وهاجر أصغر مؤيدين للعمدة أثناء وجودهما مع والدهما فى لقاء مع المرشح»، حيث وجّه الطفلان رسالة للجميع قائلين: (ماتبخلش بصوتك على العمدة)، وهو ما يعد مخالفاً لقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، الذى منع استغلال الأطفال فى الدعاية الانتخابية، ويعاقب من يفعلها بعقوبة تصل للسجن، وغرامات مالية.

وعقدت جامعة بورسعيد مؤتمراً للدكتور عاطف علم الدين، عميد كلية الهندسة، رئيس جامعة بورسعيد السابق، مرشح حزب مستقبل وطن، صاحب فكرة إنشاء جامعة بورسعيد، التى كانت حلماً يراود أه‍ل المحافظة فى السبعينات وتحقق على يديه.

"كبار العائلات" كلمة السر فى حسم معركة القليوبية

وفى القليوبية، شهدت الساحة الانتخابية على مقعد الإعادة المتبقى منافسة بين الصحفى أبوسريع إمام، مرشح ائتلاف الأحزاب الوطنية، بقيادة حزب مستقبل وطن، عن حزب الشعب الجمهورى، وخالد عرمان، مرشح مستقل، قيام عدد كبير من المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب بخطب ود مرشح الائتلاف فى الإعادة أملاً فى الحصول على دعم الائتلاف وحزب مستقبل وطن خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة فى دوائرهم، وشارك عدد كبير منهم فى جولات المرشح وأعلنوا عن التربيطات والدعم طمعاً فى أن يرد لهم ذلك خلال موقعة النواب المقررة خلال الأشهر المقبلة، رافعين شعار «تقديم السبت».

وواصل المرشحان جولاتهما لطلب الدعم والتأييد والمساندة من كبار العائلات بالقرى والمراكز التى تعد كلمة السر فى حسم المعركة الانتخابية، وقام أبوسريع إمام بعقد جولات مكوكية لطلب الدعم والتأييد من كبار العائلات فى مراكز المحافظة، خاصة فى كفر شكر وطوخ وبنها وشبين القناطر وقليوب والقناطر، داعياً الجميع للوقوف بجواره والحشد للخروج للانتخابات والدعوة للمشاركة فى هذه المرحلة الفاصلة.

تجمعات داخل الخيام البدوية بمطروح بحضور عدد من قبائل النجيلة

وفى مطروح، نظمت قبائل مدينة النجيلة مؤتمراً لمرشح حزب مستقبل وطن رزق علوانى عبدالحميد، أمس، وشهد المؤتمر زحاماً شديداً وإقبالاً من أهالى مركز ومدينة النجيلة لحضور المؤتمر الذى عُقد فى خيام بدوية «بيوت عرب» بمشاركة قبيلة عميرة وقبيلة الجميعات وقبيلة الكميلات وعدد من قبائل النجيلة وضواحيها.

وقال جمال الشورى، أمين حزب مستقبل وطن بالنجيلة، إننا جميعاً فى مدينة النجيلة كقبائل نقف صفاً واحداً خلف مرشح الحزب رزق علوانى فى انتخابات الشيوخ ونعلن تأييده ومساندته حتى تتكلل جهودنا بالنجاح.

وقال رزق علوانى إن جميع قضايا مطروح أعلمها جيداً وسأسعى جاهداً وزملائى فى المجلس وقيادات الحزب لإيجاد حلول لأى مشكلة تطرح من أهالى مطروح، ونحن متواصلون مع جميع المواطنين من خلال مكاتب الحزب المنتشرة فى ربوع المحافظة من مدينة الحمام شرقاً حتى مدينة السلوم غرباً وسيوة جنوباً.

تجمع برلمانى لدعم "الضوى والنوبى" فى الأقصر

وفى الأقصر، نظم عدد من قيادات حزب مستقبل وطن بمركز ومدينة إسنا مؤتمراً انتخابياً لدعم مرشحى الحزب فى جولة الإعادة وهما ناصر الضوى والنوبى فتحى، بحضور قيادات الحزب وفى مقدمتهم النائب الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، والنائب الطيرى حسن، الأمين المساعد بأمانة الحزب بالأقصر، والنائب العمدة فيصل راجح، أمين التنظيم، والنائب عبدالرازق زنط، عضو هيئة مكتب أمانة الحزب بالأقصر، ووائل زكريا الأمير، عضو مجلس الشيوخ والفائز رسمياً بمقعد القائمة الوطنية من أجل مصر.