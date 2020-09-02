" س و ج ".. كل ما تريد معرفته عن نظام الدراسة بالجامعات العام الجديد

أقر المجلس الأعلى للجامعات الشهر الماضي، الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020/2021، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

** متى مقرر تطبيق النظام الجديد للعام الدرسي الجديد وما هو؟

- المقرر أن يتم تطبيقه خلال العام الدراسي الجديد 2020-2021، ونظام التعلم الجديد يقوم على المزج بين نظام التعلم وجهًا لوجه، والتعلم عبر الإنترنت، وتم اعتماده على نطاق واسع عبر التعليم الجامعي مع إشارة بعض العلماء في الخارج إلى أنه "النموذج التقليدي الجديد للتعليم" أو "الوضع الطبيعي الجديد للتعلم".

** وما هي أبرز بنودها؟

- بنود الخطة تشمل إجراءات تقييم كل جامعة للبنية التحتية لديها، وموقف الانتهاء من كافة التجهيزات ومتطلبات البنية التحتية لمراكز الاختبارات الإلكترونية وتذليل أي عقبات تعوق سرعة إنجاز الأعمال، والمخطط توريد الأجهزة المطلوبة خلال شهر سبتمبر المقبل، والانتهاء من إنشاء وحدة الاختبارات الإلكترونية بالجامعة تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 18 أبريل 2020، وكذلك تنفيذ مشروع الاختبارات الإلكترونية، بالإضافة إلى الانتهاء من التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتقديم خدمات الربط والإنترنت في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشركة المصرية للاتصالات، وتجهيز المادة العلمية للعام الدراسي الجديد بواسطة أعضاء هيئة التدريس المنوط بهم تدريس المقررات التعليمية، وتحديد عدد الساعات المعتمدة، والأهداف العامة والسلوكية، والمحتويات النظرية والعلمية، والجدول التدريسي للمقرر عن طريق التعليم عن بعد أو وجها لوجه.

**وكيف سيكون نظام التقييم بالعام الجديد؟

- الدرجات المخصصة للمقرر وطريقة وموعد التقييم؛ وذلك لإعلانها للطلبة ليكون الطالب على دراية شاملة لما هو مطلوب منه تحصيله في كل من التعلم عن بعد ونظام التعليم من المقر.

** وكيف سيتم التعامل مع المقررات على العام الدراسي؟

- سيتم إعداد المحاضرات مع تسجيل صوتي لشرح المحاضرات استعدادا لرفعه للطلاب على LCMS في الموعد المحدد بكل محاضرة طبقا للجدول الدراسي للمقرر، فضلاً عن توفير المصادر العلمية المحلية والعالمية المرتبطة بالمحتوى العلمي على الإنترنت مثل موقع "بنك المعرفة المصري، وسيتم الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لكل من الفيديوهات والصور والنصوص التي تم الاستعانة بها في المقرر، وتجهيز الواجبات والأنشطة والمشاريع العلمية والبحثية التي يمكن أن تعد من وسائل التقييم المستمر للطالب

** وكيف سيتم تقسيم الطلاب في العام الدراسي الجديد؟

-يتم تقسيم الطلبة لمجموعات تدريسية صغيرة ويكون الحضور في الكليات العلمية والكليات النظرية لأيام محددة، سيتم إعلانها.

- نسب الحضور المقررة لطلاب الكليات العملية ستكون أكثر قليلاً من الكليات النظرية والإنسانية والأدبية.

**وماذا عن الإجراءات الاحترازية للعام الجديد؟

-التعقيم الدوري الشامل للمنشآت والقاعات والمدرجات للفصول الدراسية، ووضع الجداول الدراسية بما يحقق التباعد الاجتماعي بين الطلاب وتقليل فرص الاختلاط، واتباع جميع الإجراءات الاحترازية في الكشف الدوري والكشف على الطلاب أثناء الدخول للمقرات التعليمية والتنسيق مع مستشفيات الطلبة والجامعية الاستعداد لأي طوارئ، وإلزام الجميع بالحرم الجامعي ارتداء الكمامات أثناء تواجدهم بالجامعات والراغبين في الدخول للجامعة لأي أمر ما، ويمنع الدخول دون ارتداء كمامة لأي شخص، تقليل فرص التواجد الجماعي والاحتكاك المباشر بين الطلاب خاصة فيما يتعلق بالأنشطة والحفلات وغيرها.

** وكم ستبلغ نسبة الحضور بالكليات العلمية؟

- نسب الحضور في الكليات العملية في التعلم وجهاً لوجه ستتراوح بين 60 إلى 70%، فيما أن التعلم عن بعد سيتراوح بين 30 إلى 40%، ونسب التعلم عن بعد تتراوح بين 30 إلى 50% في منظومة "التعليم الهجين".

** وكم تبلغ نسب الحضور بالكليات النظرية ؟

- الكليات النظرية والإنسانية والأدبية، سيتراوح نسب الحضور ما بين 50 إلى 60%، فيما أن التعلم عن بعد سيتراوح بين 40 إلى 50%، ونسب الحضور ستتحدد في كل كلية طبقاً للمحتوى المعرفي والمهاري المطلوب تحقيقه في المقررات للقطاعات المختلفة.

** وما الهدف من الخطة الجديدة للتعليم العالي بالجامعات؟

- تقليل الكثافات الطلابية داخل الجامعات المصرية، وتحقيق الاستفادة العظمى من خبرة أعضاء هيئة التدريس والبنية التحتية للجامعات، والتحول التدريجي للطالب إلى متعلم مدى الحياة وذلك تطبيقا لأساليب الأداء وضمان الجودة المحلية والعالمية، وتحقيق الاستفادة العظمى من الإمكانيات التكنولوجية خارج الفصل الدراسي لتحقيق الأهداف المرجوة من المحتوى الدراسي، وتقديم المحتوى الدراسي بأساليب تكنولوجية مختلفة لمراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين ومساعدة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتناوب الحضور للجامعة لاكتساب المهرات المطلوبة على أن يحصل الطالب على الجانب المعرفي وبعض المهارات من خلال التعليم عن بعد، وتقليل الكثافة الطلابية وتحقيق الاستفادة العظمى من خبرة أعضاء هيئة التدريس والبنية التحتية للجامعات.

** وكم عدد الطلاب المقرر حضورهم بالكليات؟

- سيتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات طلبة تدريسية صغيرة تعتمد على طبيعة الكلية نظرية أو علمية، حيث يتم تقسيم طلاب كل دفعة إلى مجموعات صغيرة 50 طالبا على الحد الأقصى في الكليات العلمية، و100 طالب على الحد الأقصى للكليات النظرية.

** وماذا عن أعضاء هيئة التدريس؟

- سيتم تقسيم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكل قسم إلى مجموعات الطلبة التدريسية المختلفة.

** وماذا عن أوقات الدراسة بالعام الدراسي الجديد؟

-أوقات الدراسة، ويوزع التدريس في الكليات على جميع أيام الأسبوع من السبت إلى الخميس من الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساء على أن يكون التطبيق في الكليات كالآتي:

- كليات القطاع الصحي وكليات الهندسة والكليات العملية، يثبت كل جدول لمجموعة تدريسية على ثلاثة أيام أسيوعيا "سبت، اثنين، أربع"، أو "أحد، ثلاثاء، خميس"، من الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساء

-الكليات النظرية: يثبت جدول كل مجموعة تدريسية على يومين أسبوعيا "سبت، ثلاثاء"، أو" أحد، أربعاء"، أو "اثنين، خميس"، من الثامنة صباحاً حتى السادسة مساءً.