شيخ جاكسون وممالك النار و100 ريختر من أبرز عروض القنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "الشاويش حسن" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "إعدام ميت" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "مفيش فايدة" الساعة 5:30 مساءً، وفيلم "أبو العريف" الساعة 8 مساءً، وفيلم "شيخ جاكسون" الساعة 10 مساءً، و"عش البلبل" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC2

عرض فيلم Mother's Day الساعة 1:30 ظهرًا، وفيلم Happy Feet بجزئيه الساعة 4 و6 مساءً، وفيلم When in Rome الساعة 8 مساءً، وفيلم Easy A الساعة 10 مساءً، وNo Strings Attached الساعة 12 منتصف الليل.

المسلسلات التلفزيونية

DMC دراما

عرض مسلسل "وأدرك شهريار الصباح" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الأول الساعة 7 مساءً، و"نيللي وشريهان" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "عوالم خفية" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "ممالك النار" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "إلا أنا" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "رأفت الهجان" الجزء الثالث الساعة 12 منتصف الليل.

MBC مصر 2

عرض مسلسل "أبو البنات" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "طريقي" الساعة 9 مساءً، و"ألف ليلة وليلة" الساعة 10 مساءً، و"راجل وست ستات ج 10" الساعة 11 مساءً، و"عيون القلب" الساعة 11:45 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "رحلة السيد أبو العلا البشري" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج 1" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "30 يوم" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث الساعة 9 مساءً، ومسلسل "البرنس" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "بركة" الساعة 11 مساءً.

CBC دراما

عرض مسلسل "أرض النعام" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "اختفاء" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "بين السرايات" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "الطوفان" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "فرصة تانية" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "رجالة البيت" الساعة 11 مساءً.

البرامج الترفيهية

MBC مصر

عرض برنامج "100 ريختر" الساعة 5 مساءً، وبرنامج "أشرف يقدمه أيمن" الساعة 5:30 مساءً.

CBC

عرض برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرًا، وبرنامج "معكم منى الشاذلي" الساعة 9 مساءً.

OnE

عرض برنامج "راجل و2 ستات" الساعة 4:30 عصرًا.