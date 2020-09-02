رئيس التحرير

محمود مسلم

ضبط 506 عبوات دواء بيطري مخالف في حملة تفتيشية بفاقوس

كتب:

نظيمة البحراوي
12:45 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
ضبط 506 عبوات دواء بيطري مخالف في حملة تفتيشية بفاقوس

ضبط 506 عبوات دواء بيطري مخالف في حملة تفتيشية بفاقوس

قال الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن المديرية شنت حملة بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك استهدفت التفتيش على عيادات ومعارض بيع الأدوية وسيارات توزيع الأدوية بمركز ومدينة فاقوس.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن تحرير محضرَي مخالفة لمراكز بيع وتداول الأدوية وضبط (506) عبوات لـ(20) صنف دواء بيطري مخالف (منتهي الصلاحية - مجهول المصدر) ، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.

اقرأ المزيد:

محافظ الشرقية: محال كثيرة غيرت أنشطتها بدون ترخيص خلال فترة كورونا

تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن لسرقته في الشرقية

محافظ الشرقية: الاستجابة لـ534 شكوى خلال أغسطس

محافظ الشرقية يُناشد الممواطنين تقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء

محافظ الشرقية: تخفيض الحد الأدنى للقبول ببعض المدارس الفنية

صحة الشرقية: إجراء فحص "كورونا" لـ2343 من راغبي السفر للخارج