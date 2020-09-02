ضبط 506 عبوات دواء بيطري مخالف في حملة تفتيشية بفاقوس

قال الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن المديرية شنت حملة بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك استهدفت التفتيش على عيادات ومعارض بيع الأدوية وسيارات توزيع الأدوية بمركز ومدينة فاقوس.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن تحرير محضرَي مخالفة لمراكز بيع وتداول الأدوية وضبط (506) عبوات لـ(20) صنف دواء بيطري مخالف (منتهي الصلاحية - مجهول المصدر) ، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.