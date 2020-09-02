حملة لإزالة التعديات على خطوط التنظيم في رأس سدر

ترأس المحاسب علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، حملة لإزالة التعديات على أعمال تطوير خطوط التنظيم بقرية "أبوصويرة"، التابعة للمدينة، تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأكد رئيس المدينة أن الحملة جاءت في إطار خطة التطوير الخاصة بقرية أبوصويرة التي تتضمن توسيع الشوارع، لسهولة توصيل البنية التحتية والمرافق الأساسية بها.

وأوضح أن الحملة استهدفت إزالة التعديات على خطوط التنظيم، ومناطق الردود للحالات التي لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء، وفقاً لقانون التصالح.

ووجه رئيس مدينة رأس سدر الشكر لمواطني القرية على تعاونهم مع مجلس المدينة من أجل الصالح العام.