رأس سدر تستقبل 10 آلاف زائر في أسبوع

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن منتجعات مدينة رأس سدر السياحية، استقبلت خلال أسبوع ما يزيد على 10 آلاف زائر من مختلف محافظات مصر، وبعض السائحين العرب خلال الأسبوع المنقضي، بجانب آلاف السائحين الذين ترددوا على المدينة منذ عودة السياحة في بداية يوليو الماضي.

وأضاف المحافظ، أن الشواطئ العامة بمدينة رأس سدر وجميع المدن ما زالت مغلقة، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.

ولفت إلى أن محافظ أن الإقبال السياحي الشديد على مدينة رأس سدر لقربها لجميع المحافظات وخاصة القاهرة، إضافة أنها تعتمد على رحلات اليوم الواحد.

ومن جانبه أكد المحاسب علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، أن قوات الأمن تكثف من تواجدها بمحيط الشواطئ العامة، لمنع المواطنين وزائري المدينة من التواجد بها، لافتا إلى تطويرها استعدادًا لفتحها لاستقبال السائحين.

وأوضح رئيس المدينة، أنه يوجد لجان رقابية تمر يوميا على المنتجعات والقرى السياحية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، والالتزام بتطبيق نسبة 50% من القوة الاستيعابية بها.