حملات موسعة لفض التجمعات ورفع الإشغالات بالشرقية

شنت الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة، اليوم لمنع التجمعات ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينتى الزقازيق وأبوكبير.

في الزقازيق، قاد نبيل فاروق رئيس المدينة حملة بالإشتراك مع قوة من شرطة المرافق لرفع الإشغالات بنطاق دائرة المركز، حيث بدأت الحملة أعمالها برفع الإشغالات بميدان الزراعة ودوران الشوبك، وكوبري أبو عميرة، وموقف المنصورة، وأثناء المرور على الشوارع للتأكد من إنضباط الحالة المرورية والأمنية، جرى فض تجمعًا للمواطنين داخل فرح شعبى بقرية بنايوس مقام بالمخالفة للإجراءات الإحترازية لمواجهه انتشار فيروس كورونا وعلى الفور تم فض التجمع وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شن محمد محمود رئيس حي أول الزقازيق بالإشتراك مع شرطة المرافق حملة لرفع الإشغالات بشوارع النقراشى والنفق والمحطة والجيش والحلقة وأسفل الكوبري العلوي ومنطقه أبو عميره.

وقاد محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة أبوكبير حملة لإزالة الإعلانات المخالفة الصادر لها قرارات إزالة من قسم رخص المحلات بالمجلس، بالتنسيق مع قوة من الشرطة وموظفي الإدارة الهندسية والإشغالات، وأثناء مرور الحملة، قام بعض أصحاب المحلات بدفع رسوم المعاينة بواقع ١٩ مواطن من أصحاب الإعلانات ثم التوجه لرئاسة المجلس لإستكمال باقى الإجراءات القانونية اللازمة لترخيص الإعلانات المخالفة.