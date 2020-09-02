تسلسل بالصور لمريض السمنة: نشرت "الوطن".. استجاب الرئيس.. أجرى العملية

لم يتوقع " محمود سمير" أنه بعد 3 سنوات من المعاناة مع إصابته بالسمنة المفرطة، وبمجرد نشر قصته بجريدة "الوطن" الجمعة 21 أغسطس، أن تلقى قصته استجابة من رئيس الجمهورية شخصياً، الذي أصدر تعليماته لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بعلاج "سمير" على نفقة الدولة.

لم تتوقع زوجته أيضاً أن يعلن محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمي، موافقة عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيين "آية محمود" زوجة المواطن محمود العشري زائرة ريفية بإحدى الوحدات الصحية بنطاق مركز المحلة.

السبت 22 أغسطس

- لم تمر دقائق حتى قامت وزارة الصحة والسكان، بنقل المواطن "محمود سمير" من مدينة المحلة الكبرى بسيارة إسعاف مجهزة، ليتم نقله إلى مستشفى دار الشفاء لعلاجه، ليصل "محمود" فجر يوم السبت إلى المستشفى ويتم استقباله بعد إجراء مجموعة من الفحوصات الطبية له.

- وزيرة الصحة تكلف الدكتور خالد جودت، رئيس قسم جراحات السمنة المفرطة بكلية الطب جامعة عين شمس بمتابعة الحالة وإجراء عملية جراحية له.

الأحد 23 أغسطس

يعلن الطبيب خالد جودت، المكلف بعلاج المواطن "محمود سمير"، أنه عاين الحالة وأنها تعاني من سمنة ثلاثية فائقة، وأنه قرر إجراء جراحة تحويل المعدة المعدل بالمنظار، بعد إخضاع المريض لعلاج غذائي أولاً لمدة أسبوع قبل إجراء الجراحة.

الاثنين 31 أغسطس

تجهيز "محمود سمير" لإجراء الجراحة، التي استمرت لمدة ساعتين بعد التخدير وإجراء العملية، ونقله إلى العناية المركزة.

الثلاثاء 1 سبتمبر

خروج "محمود سمير" من العناية المركزة.

الأربعاء 2 سبتمبر

إعلان الطبيب خالد جودت نجاح العملية وأن حالة "محمود سمير" مستقرة.