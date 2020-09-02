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محمود مسلم

حبس شخصين للإتجار بالأسلحة على "فيسبوك" بالشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي
01:15 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
أرشيفية

أرشيفية

قررت نيابة مركز الزقازيق، بمحافظة الشرقية، اليوم، حبس شخصين لاستخدام صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لبيع الأسلحة البيضاء وأسلحة الخرطوش، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى مدير أمن الشرقية، اللواء إبراهيم عبدالغفار، إخطاراً يفيد بضبط شخصين، يقيمان بناحية "كفر محمد حسين"، بدائرة مركز الزقازيق، لقيامهما بإدارة صفحة على موقع "فيسبوك" للإتجار في الأسلحة البيضاء والخرطوش.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.

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