"غراب": ربع مليون مخالفة بناء بالشرقية.. و40% تقدموا للتصالح

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن ملف إزالة مخالفات البناء من أملاك الدولة والأراضي الزراعية من الملفات الهامة، لافتا إلى أن الإزالات تجرى بشكل يومي، من خلال تنظيم حملات مكثفة بالتعاون مع مديرية الأمن.

وأضاف "غراب" خلال إتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، إنه جرى تنفيذ 2500 قرار إزالة في الفترة الماضية، ووصلت عدد طلبات التصالح إلى 50 ألف طلب، بنسبة من 35- 40% من حجم مخالفات المباني، موضحا أن عدد المخالفات يصل إلى ربع مليون مبنى جرى إزالة 40 ألف حالة منها.

وأوضح أن المحافظة ستتخذ إجراءات صارمة للغاية بدءا من 1 أكتوبر إزاء المباني المخالفة، مؤكدا أن المحافظة قررت النزول للمواطنين البسطاء الذين لا يعرفون طرق التقدم للتصالح، للحديث معهم وحثهم على سرعة التقدم، وأضاف: "حتى اللي عنده اعتراض على سعر بنقوله قدم وادفع الـ25% واحنا هننظر في السعر وهنعمل مقاصة في حالة قبول الالتماس".