"الصحة العالمية" عن عودة الطلاب للمدراس: القرار متروك للحكومات

قال الإعلامي عمر عبد الحميد، إنه تواصل مع مكتب منظمة الصحة العالمية، للتأكد من مدى دقة توصية المنظمة بعدم عودة الدراسة في الوقت الحالي بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأوضح أن المنظمة لم توصي بعدم عودة الدراسة، ولكن أوصت باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين هذه العودة.

وأضاف "عبد الحميد"، خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، على شاشة "تن"، أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن قرار عودة الدراسة يعود لكل حكومة وكل بلد، ولكن هناك قائمة بأشياء يجب اتباعها، موضحًا أن المنظمة أوضحت أنه لا يوجد لقاح فعال لفيروس كورونا حتى الآن، ولكن تجرى التجارب السريرية على 15 لقاحًا حاليًا.

من ناحية أخرى، أكد الإعلامي، أن الحكومة تعاملت مع ملف فيروس كورونا بطريقة جيدة جدًا، وتم التعامل مع كافة الفعاليات مثل امتحانات الثانوية العامة وتجاوزها بنجاح، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.