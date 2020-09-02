"الصحة العالمية" عن عودة الطلاب للمدراس: القرار متروك للحكومات
كتب:
محمود البدوي
10:14 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
منظمة الصحة العالمية .. صورة أرشيفية
قال الإعلامي عمر عبد الحميد، إنه تواصل مع مكتب منظمة الصحة العالمية، للتأكد من مدى دقة توصية المنظمة بعدم عودة الدراسة في الوقت الحالي بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأوضح أن المنظمة لم توصي بعدم عودة الدراسة، ولكن أوصت باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين هذه العودة.
وأضاف "عبد الحميد"، خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، على شاشة "تن"، أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن قرار عودة الدراسة يعود لكل حكومة وكل بلد، ولكن هناك قائمة بأشياء يجب اتباعها، موضحًا أن المنظمة أوضحت أنه لا يوجد لقاح فعال لفيروس كورونا حتى الآن، ولكن تجرى التجارب السريرية على 15 لقاحًا حاليًا.
من ناحية أخرى، أكد الإعلامي، أن الحكومة تعاملت مع ملف فيروس كورونا بطريقة جيدة جدًا، وتم التعامل مع كافة الفعاليات مثل امتحانات الثانوية العامة وتجاوزها بنجاح، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.