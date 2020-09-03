مؤشرات ثانية تنسيق: 93.9% للهندسة و89.7% للحاسبات و97.4 % للبيطري

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد الماضي، انطلاق المرحلة الثانية للتنسيق الجامعات، بدءا من الثلاثاء الماضي وحتى السبت المقبل، بحد أدنى لـ"الشعبة العلمية" 317.5 درجة بنسبة 77.40%، لـ194 ألفا و448 طالبا، ولـ"الأدبية" 278 فأكثر بنسبة 67.80 لأقل من 327.5 درجة وعددهم 60064 طالبا، ليبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة 254 ألفًا و512 طالبا، وتستعد وزراة التعليم العالي لفتح موقع التنسيق الإلكتروني أمام طلاب المرحلة لتسجيل رغباتهم.

ووفقا لنتائج المرحلة الأولى والمجمع التكراري، كشفت النتائج فيما يتعلق بالشعبة العلمية "علوم"، عدم وجود أماكن لطلاب العلمي العلوم لأقل 399.5 درجة 97.43% بكليات الطب البيطري والتي تستوعب أكثر من 3500 طالب، فضلاً عن وجود أكثر من 2500 مقعد بكليات التمريض "توزيع إقليمي" بمعنى أنه لا يجوز للطالب كتابة رغبات كليات التمريض إلا بالنطاق الجغرافي التابع له، و يجب اجتياز اختبارات القبول كشرط أساسي للالتحاق، فضلاً عن الأماكن المتاحة لتلك الشعبة بكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والفنون الجميلة والفنون التطبيقية لمن اجتاز اختبارات القدرات.

وأوضحت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020، وجود أماكن متاحة بكليات العلوم بمختلف الجامعات، التي تستوعب أكثر من 13.500 طالب و طالبة، فضلاً عن الأماكن المتاحة بكليات الزراعة والآداب والحقوق والتجارة والكليات المختلفة، وبرامج الساعات المعتمدة بالجامعات لشعبة علمي علوم.

كليات التمريض توزيع إقليمي

ووفقا لنتائج المرحلة الأولى للتنسيق أيضا، والأماكن المتبقية للمرحلة الثانية، كشفت تنافس وجود تنافس طلاب الشعبة العلمية الحاصلين على 93% فأكثر على الأماكن المتبقية من كليات الهندسة والتي تصل إلى أكثر من 2000 مقعد في 10 كليات "هندسة المطرية، السويس، أسيوط، سوهاج، أسوان، المنيا، الفيوم، طاقة أسوان وكليات الهندسة بالجامعة اليابانية وزويل"، ويتوقع أن يتوقف الحد الأدنى للهندسة عند 385 درجة بنسبة 93.9 %، فيما تأتي كلية التخطيط العمراني التي من المتوقع أن يتأرجح الحد الأدنى لها ما بين 384 درجة بنسة 93.65%، إلى 384.5 درجة بنسة 93.8%، وتليها بعد ذلك كليات الفنون الجميلة شعبة عمارة، ومن ثم كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي التي تضم أكثر من 4500، ووفقا للنتائج يتوقع أن يستقر الحد الأدنى لكلية الحاسبات ما بين 368 درجة بنسبة 89.7 %، إلى 370 درجة بنسبة 90%.