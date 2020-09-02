صور.. دعاية "الشيوخ" في المنوفية على "جرار كسح" و"صناديق قمامة"

شهدت شوارع محافظة المنوفية تكثيف الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ، قبل أيام من بدء التصويت في جولة الإعادة التي يواجه فيها حزب مستقبل وطن بمرشحيه محمود شرارة وهشام الحاج علي، ومرشح حزب النور المهندس صلاح عبدالمعبود، والمرشح المستقل الدكتور حسن الخولي.

وسادت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة المنوفية، بعد انتشار صور دعاية انتخابية لأحد المرشحين الحزبيين على جرار كسح للصرف الصحي في شوارع المحافظة، ما أثار حالة من الجدل والسخرية بين المواطنين، الذين تهكموا على لصق المرشح لدعاية انتخابية على جرار للصرف الصحي.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة المنوفية، صورًا لدعاية انتخابية لمرشح مستقل في مجلس الشيوخ عن محافظة المنوفية، على صناديق القمامة في مدينة الباجور، ما أثار حالة من السخرية بين المواطنين الذين طالبوا المرشح بإزالة الدعاية الانتخابية من على الصناديق لأنها تابعة للوحدة المحلية، ويعد ذلك استغلالا لجهة حكومية في الدعاية الانتخابية.