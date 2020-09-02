رئيس التحرير

محمود مسلم

صور.. دعاية "الشيوخ" في المنوفية على "جرار كسح" و"صناديق قمامة"

كتب:

إبراهيم الديهي
01:40 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
دعاية انتخابية تثير الجدل بالمنوفية

دعاية انتخابية تثير الجدل بالمنوفية

شهدت شوارع محافظة المنوفية تكثيف الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ، قبل أيام من بدء التصويت في جولة الإعادة التي يواجه فيها حزب مستقبل وطن بمرشحيه محمود شرارة وهشام الحاج علي، ومرشح حزب النور المهندس صلاح عبدالمعبود، والمرشح المستقل الدكتور حسن الخولي.

وسادت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة المنوفية، بعد انتشار صور دعاية انتخابية لأحد المرشحين الحزبيين على جرار كسح للصرف الصحي في شوارع المحافظة، ما أثار حالة من الجدل والسخرية بين المواطنين، الذين تهكموا على لصق المرشح لدعاية انتخابية على جرار للصرف الصحي.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة المنوفية، صورًا لدعاية انتخابية لمرشح مستقل في مجلس الشيوخ عن محافظة المنوفية، على صناديق القمامة في مدينة الباجور، ما أثار حالة من السخرية بين المواطنين الذين طالبوا المرشح بإزالة الدعاية الانتخابية من على الصناديق لأنها تابعة للوحدة المحلية، ويعد ذلك استغلالا لجهة حكومية في الدعاية الانتخابية. 

اقرأ المزيد:

اتفاقية لإنشاء مقر دراسي لجامعة المنوفية في نيجيريا

"المنوفية" الأولى على الجمهورية في التحصين ضد مرض الحمى القلاعية

تخفيض درجات القبول بالثانوي العام إلى 245 درجة في المنوفية

رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة الحقوق والتربية الرياضية

مياه المنوفية: تقليل فترة غسيل الشبكات والخزانات إلى 5 ساعات

جامعة المنوفية تبدأ فعاليات الدورة الرابعة لبرنامج إعداد القادة

صحة المنوفية: شفاء 33 حالة "كورونا" وتحويل آخرين للعزل المنزلي

ضبط 385 ألف كمامة غير صالحة للإستخدام الآدمي بمصنع في المنوفية

"تعليم المنوفية" تناقش آليات سد عجز المدرسين بالسادات

رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة تراكمي "الاقتصاد المنزلي"