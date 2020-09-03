50 مليون جنيه حصيلة تقنين أملاك الدولة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تضافر كافة الجهود للإسراع في تقنين أراضي أملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب .

وأوضح المحافظ أن عدد الطلبات المقدمة لتقنين أوضاع واضعى اليد على أملاك الدولة بلغت 26 ألف و146 طلبا، مشيرا إلى تسديد 50 مليون و519 ألف و994 جنيها حتى آخر أعسطس وإجمالى عدد حالات التعدي على أملاك الدولة 72001 ، تم إزالة 25619 حالة، وعدد الحالات الجاري تنفيذ حملات لإزالتها يبلغ 30478 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأوضح المحافظ أن إجمالي المتحصلات من طلبات التقنين حتى الآن 50 مليون و519 ألف و994 جنيها، وجاري استكمال أعمال التقنين بمدن ومراكز المحافظة وذلك طبقاً لأحكام القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ م ولائحته التنفيذية بشأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء إلى ضرورة إعداد تقرير شامل بعدد حالات التعدي على أراضي الدولة بكل مركز، وعدد الطلبات المقدمة للتقنين، والطلبات التي تم البت بشأنها، مع تحديد جدول زمني لإزالة التعديات واسترداد الأراضي من الحالات غير الجادة، أو التي لم تستوف ملف التقنين، وكذلك الحالات التي لم تستكمل سداد مقدمات التقنين بعد البت.