محافظ الشرقية يُكرم الأطقم الطبية بجامعة الزقازيق

كرّم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأطقم الطبية والفنية بمستشفيات جامعة الزقازيق ومديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي ومستشفى الأحرار التعليمي وهيئة الإسعاف لجهودهم المخلصة ولأدائهم المتميز في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ومنح المحافظ المُكرمين في الاحتفالية التي جرى تدشبنها اليوم، دروعًا وميداليات تميز وشهادات تقدير، في حضور الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق والدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز، نائبي المحافظ، وقيادات المحافظة والجامعة.

وأكد المحافظ أن الأطقم الطبية هي خط الدفاع الأول في الحفاظ على صحة المواطن ، مشيرًا إلى أن الأطباء وهيئة التمريض ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء والبطولة، وقدموا أرواحهم فداءً أثناء تأدية رسالتهم السامية وواجبهم الإنسانى تجاه وطنهم، لافتًا إلى أنهم قدموا ملحمة وطنية في مواجهة جائحة كورونا.

وقدم المحافظ الشكر لجميع العاملين بالقطاع الصحي الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل تخفيف آلام المرضى والتيسير عليهم في مواجهة الأمراض والأوبئة، مؤكدًا أنهم ملائكة الرحمة وفرسان المرحلة للعبور بالوطن من تلك الجائحة التي تمر بها البلاد، مشددًا على ضرورة الإستمرار في إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة الفيروس، والحد من التجمعات.

كما قام المحافظ بتكريم كلٍ من الدكتور رمضان نافع، مستشار رئيس الجامعة للمسشفيات، والدكتور عبد السلام عيد عميد كلية طب جامعة الزقازيق ورئيس مجلس إداره المستشفيات والدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقزيق، والدكتور جمال سلامة مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، والدكتور عبد الكريم العراقي مدير عام مستشفى الأحرار التعليمي، والدكتور إيهاب عبد المنعم، مدير عام إقليم القناة لهيئة الإسعاف، والدكتور أحمد علي مدير إسعاف الشرقية، والدكتور أحمد ثابت مدير مستشفى الحميات بمديرية الشؤون الصحية و الدكتور أحمد حسن مدير مستشفى الصدر بمديرية الشؤون الصحية والدكتور رضا الديب مدير مستشفى المبرة ، و الدكتوره سحر خليل مدير المعمل المشترك ، والدكتورة غادة شويخ مديرة إدارة المعامل ، والدكتور محمد العتال بالمعامل المشتركة والدكتور محمد حبيب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر والدكتور إيهاب جودة أمين صندوق الهلال الأحمر، والأستاذ محمد كمال حجاجي مدير مديرية التضامن الإجتماعي، والدكتور شريف مكين رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الشمالية لهيئة الإسعاف، موجهًا لهم الشكر والتقدير فهم شركاء في نجاح منظومة العمل والتغلب على جائحة كورونا وتوفير أقصى درجات الحماية والسلامة للمواطنين من أبناء المحافظة.

وحرص المحافظ على إلتقاط صور تذكارية مع العاملين بمستشفيات جامعة الزقازيق ومديرية الشئون الصحية وفرع هيئة التأمين الصحي ومستشفى الأحرار التعليمي وهيئة الإسعاف.

يذكر أن الاحتفالية بدأت بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الجيش الأبيض الذين ضربوا أروع الأمثله في التضحية والفداء والتعامل مع الأمراض والأوبئة حفاظًا على صحة الأجيال القادمة.