المشدد 3 سنوات وعام لمتهمين سرقا طفلا بالإكراه بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات، وترزي بالسجن لمدة عام، بتهمة سرقة هاتف طفل بالإكراه.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد المهدي ومحمد بده وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية لعام 11029 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة أول العاشر من رمضان، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد باتهام "ر . ع . س"، 26 عاما، و"ه . ن . ف"، 25 عامًا، ترزي، مقيمان بالعاشر من رمضان بشروعهما في سرقة الطفل "أ م . ع" بالإكراه، حيث استوقفه المتهم الأول أثناء سيره بالطريق العام مشهرًا سلاحًا أبيض "مطواة" حال مراقبة الثاني الواقعة، وشل مقاومة الطفل وأخذ هاتفه المحمول ومبلغ مالي، فاستغاث الطفل بالمارة وجرى ضبط المتهمين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق التي أحالت المتهمين لمحكمة جنايات الزقازيق، وأصدرت حكمها المتقدم.