الطيران: القاهرة وموسكو مستعدتان لاستئناف الرحلات خلال أيام

أوضح باسم سامي، المتحدث الرسمي لوزارة الطيران المدني، ومساعد الوزير للعلاقات الخارجية أن رحلات "مصر للطيران وإيرفلوت" كانت تعمل بشكل طبيعي وقد تم تعليقها بسبب فيروس كورونا مثلها مثل خطوط كثيرة، ويتم البدء في التشغيل عندما تسمح البلدان بذلك، موضحا أن الحديث هنا عن استئناف الرحلات بين القاهرة وموسكو والعكس، ويتم بعد ذلك تقديم جداول التشغيل بين الشركات المعنية من البلدين عن طريق سلطات الطيران المدني طبقا للاتفاقية الثنائية المعتمدة بين البلدين، وهو ما تم بالفعل، ومن المنتظر الإعلان عن مواعيد الرحلات بين البلدين خلال أيام.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة، أن سلطة الطيران المدني المصري وافقت على طلب السلطات الروسية بتشغيل رحلات جوية بين القاهرة وموسكو خلال اليومين القادمين، وذلك بعد فترة توقف دامت لأشهر على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت المصادر إن تاريخ التشغيل الفعلي للرحلات الروسية المقررة 3 أسبوعيا لشركة إيروفلوت، ستحدده السلطات الروسية خلال الفترة القادمة لبدء التشغيل الفعلي إلى القاهرة، مع الأخذ في الاعتبار لكل الإجراءات والاشتراطات الوقائية التي وضعتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من إلزام كل القادمين بإحضار نتيجة سلبية بتحليل PCR الخاص بفيروس كورونا.

وأوضحت المصادر أن السلطات الروسية طلبت خلال الأسبوعين الماضيين من السلطات المصرية تقرير حول الإجراءات الوقائية المطبقة بمطار القاهرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد التي تكون من شأنها أن تحافظ على سلامة الركاب القادمين والمسافرين، وهو ما قدمته السلطات المصرية وبناء عليه اتخذت روسيا قرار الاستئناف إلى القاهرة.

وأشارت المصادر إلى أن الفترة المقبلة لن تشهد فقط تشغيل الرحلات الروسية من وإلى القاهرة، ولكن سلطة الطيران المدني وافقت أيضًا خلال اليومين الماضيين للشركة الوطنية مصر للطيران على تشغيل رحلاتها إلى موسكو وفقًا لضوابط وقائية واحترازية محددة، وسيتم أيضًا تحديد عدد الرحلات الأسبوعية وفقا لما تحدده مصر للطيران.