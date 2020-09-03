"أورمان الغربية" تتبرع بأجهزة طبية لـ"حميات طنطا"

تبرعت جمعية الأورمان بمحافظة الغربية، اليوم، بمجموعة من المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية لمستشفى حميات طنطا، لمساعدتهم في مواجهة فيروس كورونا.

من جانبه صرح الدكتور عبد الخالق عبد العظيم، مدير الجمعية بالغربية، بأن الجمعية تبرعت بـ200 لتر كحول طبي 70٪ و300 علبة جوانتي طبي وألف ماسك طبي وجهاز رسم قلب لصالح المرضى والأسر الأكثر احتياجا.

من جانبه أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجمعية الأورمان، مثمنا الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية وجمعيات المجتمع المدني في مواجهة وانتشار فيروس كورونا.