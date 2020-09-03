رئيس "الخدمات الأرضية" للعاملين: نسعى للأفضل وسلامتكم بالمهبط أولوية

شدد المهندس مجدي محمدين، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، على ضرورة قيام جميع القيادات باستغلال الإمكانيات المتاحة لديهم للوصول إلى أفضل مستويات الأداء وذلك ببذل المزيد من الجهد والسعى دائما للأفضل.

وشدد محمدين خلال اجتماع متابعة الأداء بشركة الخدمات الأرضية، على ضرورة الاهتمام بتسليم وتسلم المعدات بين العاملين والتأكد من صلاحيه المعدات وضبط ظروف العمل السليمه للمعده مثل قياس مستوى الزيت والفرامل، مؤكدا أنه لابد من قيام المديرين والمشرفين بصفة دوريه، بتوعية العاملين بأهمية هذه النقاط للحفاظ على كفاءة المعدات، كما شدد محمدين على ضرورة الإهتمام بأمان وسلامة العاملين أثناء العمل خاصة داخل أرض المهبط وأثناء التعامل مع المعدات من خلال المشرفين والمرور الدائم على مواقع العمل والخدمه بالمهبط.

وخلال اللقاء استمع لاستعراض الوقائع والأحداث التى تمت خلال هذه الفتره بالمقارنة بالسنوات السابقة مع مناقشة الأسباب المؤدية سواء للزياده أو النقصان من خلال الاداره العامه للسلامه والجودة.وتحدث رؤساء القطاعات ومديرو العموم عن إحتياجاتهم الخاصه لضبط منظومة العمل بالشركة سواء داخل القاهره أو المحطات الداخلية، ومنها على سبيل المثال إتمام الدورات التدريبيه للعاملين، وربط الأرشيف الإلكتروني للإدارات.

كما استمع لشرح عن أخر موقف للعمل داخل أماكن مسئولياتهم خاصه مع بداية عودة الرحلات بعد أزمة كورونا المستجد كوفيد 19.