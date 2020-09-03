تنفيذ 12 ألف مشروع للشباب بتكلفة 1.752 مليار في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تنفيذ 12 ألفا و326 مشروعا ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بتكلفة مليار و752 مليونا و772 ألف جنيه، لتوفر 42 ألفا و757 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وأوضح العربي الشبراوي، مدير "مشروعك" بالمحافظة، أن أهم المشروعات التي جرى تنفيذها مشروع (تجارة سيراميك، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع أرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا .... وغيرها ).

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ومدينة الزقازيق و حي أول وثان في المركز الأول، بإجمالي 2260 مشروعا بقيمة 250 مليونا و296 ألفا و400 جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 587 مشروعا بقيمة 226 مليونا و890 ألفا و250 جنيها، ويليه في المركز الثالث مركز بلبيس بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 1605 مشروعات بقيمة 206 ملايين و 382 ألفا و65 جنيها.