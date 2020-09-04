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محمود مسلم

إزالة 179 تعديا على الأراضي في قنا

كتب:

رجب آدم
11:12 ص | الجمعة 04 سبتمبر 2020
ازالات

ازالات

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة قنا، حملاتها لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي، بالتنسيق مع وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة.

وأسفرت الحملات عن إزالة 179 حالة تعد، منها 64 حالة تعد بالمباني على أملاك الدولة بمراكز أبوتشت ونجع حمادي ودشنا وقوص وقـفط ونقادة، بمساحة إجمالية 14 ألفا و691 متر مربع، كما نجحت في إزالة 13 حالة تعد بالزراعة على أملاك الدولة بمركزي نجع حمادي وقوص بمساحة إجمالية 8 أفدنة و23 قيراطا و14 سهما، بالإضافة إلى إزالة 102 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمراكز أبوتشت ونجع حمادي ودشنا وقنا ونقادة.

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