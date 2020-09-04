إزالة 29 حالة تعدٍ على أراضي الدولة في حملات بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، اليوم، بالتنسيق مع مسؤولي وقيادات مجالس المدن والأحياء من تنفيذ حملات لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، وردع كل المخالفين بقرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون.

جاء ذلك في إطار فعاليات الموجة الـ16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة "ري - صرف - أوقاف - أملاك دولة - سكة حديد"، والتي بدأت يوم الثامن من شهر يوليو الماضي.

وأكد اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، أن الموجة نجحت في استرداد حق الدولة في مساحة 5079 مترا وإزالة 29 حالة تعدٍ.