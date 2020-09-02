إزالة 36 تعديا على أملاك الدولة بأسوان وإحالة المخالفين إلى النيابة

واصلت محافظة أسوان جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية، حيث تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أعمال الحملات المكبرة التى يجرى تنفيذها في هذا الاتجاه والتى نجحت فى تنفيذ 10 قرارات لإزالة تعديات على أراضى زراعية والواقعة بزمام السباعية بحرى التابع لمركز إدفو على مساحة ألفين متر مربع، بجانب تنفيذ 10 قرارات أخرى بنطاق قرية القنان بإدفو بمساحة 15 ألفا و955 مترا مربعا.

وقال محافظ اسوان إنه تم تنفيذ إزالات فورية لتعديات بمدينة نصر النوبة بإجمالى 6 حالات على مساحة ألف متر مربع، كما تم تنفيذ الإزالة الفورية لتعديات بناحية عزبة على سليمان بالوحدة المحلية لقرية الكاجوج التابعة لمركز كوم أمبو وذلك على مساحة ألفين متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 9 حالات تعدى أخرى بنفس القرية على مساحة 1662 مترا مربعا.

وأوضح عطية أن هذه الحملات شهدت مشاركة واسعة للعاملين بالوحدات المحلية بمعاونة الأجهزة الشرطية بمديرية أمن أسوان، مع اتخاذ الإجراءات الحازمة مع المتعدين وتحويلهم للنيابة العسكرية وذلك بهدف الحفاظ على حق الشعب واستعادة هيبة الدولة وسيادة القانون على الوجه الأكمل.