"مصر الطيران" تسير 27 رحلة جوية على متنها 2800 راكب غدا

تسير "مصر للطيران"، غدًا الأربعاء، 27 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من "أمستردام، باريس، روما، لندن، ميلانو، الخرطوم، الشارقة، بيروت، نيويورك، بغداد".

كما يجرى تسيير 3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من أبو ظبي، وإسطنبول، ورحلة واحدة استثنائية إلى مسقط، و5 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، والغردقة، ورحلة جوية واحدة إلى الأقصر، إضافة إلى 4 رحلات جوية شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات نحو 2800 راكب.