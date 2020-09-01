رئيس التحرير

محمود مسلم

"مصر الطيران" تسير 27 رحلة جوية على متنها 2800 راكب غدا

كتب:

الوطن
01:32 م | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
مصر الطيران

مصر الطيران

تسير "مصر للطيران"، غدًا الأربعاء، 27 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من "أمستردام، باريس، روما، لندن، ميلانو، الخرطوم، الشارقة، بيروت، نيويورك، بغداد".

كما يجرى تسيير 3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من أبو ظبي، وإسطنبول، ورحلة واحدة استثنائية إلى مسقط، و5 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، والغردقة، ورحلة جوية واحدة إلى الأقصر، إضافة إلى 4 رحلات جوية شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات نحو 2800 راكب.

اقرأ المزيد:

"مصر الطيران" تسير 48 رحلة على متنها 4 آلاف و500 راكب غدا

روسيا تستعد لاستئناف حركة الطيران مع مصر وعدة دول

مطالب كويتية بفك حظر الطيران عن 31 دولة بينها مصر

اتحاد السفر الكويتي يدعو لفك حظر الطيران عن 31 دولة بينها مصر

اليوم.. مصر للطيران تشهد أعلى معدل تشغيل يومي منذ استئناف حركة الطيران

مصر الطيران تسير 24 رحلة دولية تقل 2600 راكب اليوم

وزير خارجية الكويت لسامح شكري: قرار وقف الطيران من مصر محل مراجعة