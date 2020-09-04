أحمد فايق: بائع الفريسكا نموذج حقيقي للشخصية المصرية المكافحة

قال الإعلامي أحمد فايق، إن الهدف من سلسلة حلقات البرنامج الداعمة لأوائل الثانوية العامة من المكافحين وأصحاب الظروف الصعبة هي الرجوع إلى أصل المصريين، منها عمل الطلاب أثناء دراستهم لكسب قوتهم، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يحدث في كبريات الجامعات على مستوى العالم.

وأضاف فايق خلال حلقة اليوم من برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "دي إم سي": "ربنا بيجازي كل واحد تعب وشقي لأنه عادل في كل حاجة".

وتابع أن العمل له أكثر من هدف مثل كسب الخبرات وأن يصبح الإنسان قادرًا على مواجهة الحياة، مشددًا على أنه سيكرر نفس الأمر مع أبنائه، على غرار ما فعله والده معه.

وأردف: "مشهد الدكتور إبراهيم عبد الناصر بائع الفريسكا رائع وهو نموذج حقيقي للشخصية المصرية المكافحة، ووالده قال لي إن أزمة كورونا مرت بشكل صعب عليه بسبب توقف العمل خلالها".

وواصل: "هدف الحلقة إننا نعرف إزاي الحاج عبد الناصر ربى أولاده، عشان نتعلم منه إزاي نربي عيالنا".