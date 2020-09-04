العربي الحديث: تنظيم الإخوان يدعو لاحتواء الشباب بعد رفضهم تعيين إبراهيم منير

ظهرت حالة من الغضب داخل صفوف تنظيم الإخوان، بعد تعيين إبراهيم منير مرشدا عاما للجماعة، ما دفع التنظيم، لأصدار بيانا تناشد فيه جميع المكاتب الإدارية على مستوى الجمهورية، باحتواء شباب الجماعة، بعد انتشار الأقاويل، حول رفضهم تعيين إبراهيم منير مرشدا للجماعة.

وجاء في بيان للتنظيم الإرهابي نشره موقع العربي الحديث: "في هذه الأوقات الدقيقة، إذ نهيب بالمكاتب الإدارية والشعب على مستوى الجمهورية، باحتواء الشباب المكافح المتحمس لقضية الأمة، وإيصال الصورة كاملة، بشأن الظروف التى صاحبت اختيار السيد إبراهيم منير، ليكون قائما بأعمال المرشد، وهى المسئولية الصعبة التى رفض الكثيرون توليها فى هذا التوقيت الحرج".

وأضاف البيان: "بناء عليه، فإننا نهيب بكل الشباب على مستوى الجمهورية، بالالتزام المطلق والطاعة الواجبة، وعدم الالتفاف حول الصف، ومحاولة التوحد ضد ما نتعرض له من أزمات وابتلاءات والله ولي التوفيق".