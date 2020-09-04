مصور فيديو "بائع الفريكسا": ربنا ورانا آية

قال الدكتور حاتم خاطر مؤسس ونائب مؤسسة "تروس مصر" للتنمية ومصور فيديو بائع الفريسكا، إن إبراهيم عبدالناصر المعروف إعلاميًا ببائع الفريسكا تربى تربية محترمة، مشددًا على أن مصر تستطيع بالعائلات المجتهدة على غرار عائلة إبراهيم.

وأضاف خاطر خلال مداخلة هاتفية الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc" ، أن الأسرة هي البذرة الأولى في بناء المجتمع، وبالتالي فإنه يجب التركيز على الأسرة وعلى قيمها، مشيرًا إلى أنه قال لإبراهيم بأنه سينجح وسيصبح جراحًا عظيمًا.

وحول ردود الفعل الواسعة المتجاوبة مع الفيديو، قال خاطر: "ربنا ورانا آية إنه يستطيع أن يقول للشيء كن فيكون، ولما كنت بسجل معه الفيديو طلبت رقمه وقلتله عشان لما تبقى مشهور أنا صاحبك".

ومن جانبه، قال الطالب إبراهيم عبدالناصر، إنه تعلم من والده أن ينفق على نفسه وأن يوفر احتياجاته الخاصة منذ أن كان في الثانية عشرة من عمره.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "مصر تستطيع": "اشتغلت قبل الفترة دي، وحسيت بمعنى الكلام ده فيما بعد".

وقال عبدالناصر راضي والده: "إبراهيم مطيع ليّ في أي حاجة، وبينقي أصحابه، وكلهم معديين الـ98%، وأنا متدخلتش في حياته، بس شايفه ماشي صح، ومش بيشرب سجاير ولا ماشي مع شلة مش مظبوطة، فليه أوجهه؟! لازم أحسسه إنه مستقل بحياته".

وقال إبراهيم عبدالناصر: "ربنا يوفقني لما فيه الخير، وتصرفات الناس هي من تظهر ما إذا كانوا أصدقاء سوء أم لا".

وحول ما إذا كان سيستكمل عمله بائعًا للفريسكا بعد التحاقه بكلية الطب، قال إبراهيم، إن دراسة الطب مختلفة عما درسه في الأعوام السابقة، حيث سيزداد التدريب العملي، كما ستطول فترة الدراسة، وبالتالي فإنه يفضل التدريب في المستشفيات على بيع الفريسكا: "الـ7 سنين الجايين هم الأهم في حياتي، وكده الشغل هيتغير".