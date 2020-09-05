ثقافة شرم الشيخ تحتفي بختام سباق الهجن بحفل للفنون الشعبية

أقامت ثقافة شرم الشيخ مساء الجمعة، احتفالية كبرى للفنون الشعبية، في ختام سباق الهجن التنشيطي، المقام بمضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ.

وقدمت فرقة شرم الشيخ للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد عبدالحي، خلال الحفل عروضًا استعراضية، بمضمار الهجن، تضمنت عدة رقصات متنوعة منها الحجالة والفلاحى والسيناوى وعرض التنورة الراقصة، تصميم الفنان حازم ندا.

وفي ختام الحفل كرم اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، مدرب الفرقة، ومديرة قصر ثقافة شرم الشيخ، لجهدهما المتواصل في الفعاليات بالمدينة، ودور قصور الثقافة الداعم لكل أبناء جنوب سيناء .