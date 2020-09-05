الأمن يعيد "الزوجة الهاربة" بالدقي: "راحت لصاحبتها" وادعت خطفها

تمكّنت الأجهزة الأمنية، من كشف حقيقة تغيب إحدى السيدات عن منزلها وادعاء تعرضها للاعتداء من قبل مجهولين أمام إحدى محطات مترو الأنفاق حال عودتها لمنزلها.

تبلغ لقسم شرطة الدقي بالجيزة من أحد المواطنين وزوجته، أنَّه حال استقلال زوجته سيارة أجرة "تاكسي" من أمام إحدى محطات مترو الأنفاق بالجيزة للتوجه لمنزلها، فوجئت بقائد السيارة الأجرة وبصحبته آخر بتخديرها، وحال عودتها للوعي تفاجأت بتواجدها بصحبة 3 أشخاص بإحدى الشقق السكنية بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة ومحاولتهم التعدي عليها.

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وأن تغيب المذكورة عن منزلها نظراً لوجود خلافات مع زوجها وتوجهها للإقامة طرف إحدى صديقاتها بالجيزة خلال فترة التغيب، وعودتها من تلقاء نفسها، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.