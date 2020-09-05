الأرصاد: الرطوبة وراء الحر الشديد.. وصلت لـ90%

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن موعد انتهاء فصل الصيف فلكيًا يوافق الثاني والعشرين من سبتمبر الجاري، لافتة إلى أن فصل الخريف يبدأ 23 من الشهر ذاته.

الأرصاد تنفي تعرض مصر لدرجات حرارة قياسية

وأضافت الهيئة، لـ"الوطن"، أن درجات الحرارة فوق المعدلات بقيم تتراوح من 2-3 درجات مئوية، نافية ما جرى تداوله من شائعات بشأن تعرض مصر لدرجات حرارة قياسية.

وأضافت أن درجة الحرارة اليوم سجلت 37 درجة مئوية على محافظة القاهرة، لافتة إلى أن درجة الحرارة التي نشعر بها 39 درجة وتستمر كذلك حتى غد الأحد.

ونوهت بأنه بداية من يوم الاثنين ستبدأ درجات الحرارة بالانخفاض لتصل إلى 35 درجة مئوية، وستتراوح درجة الحرارة بين 34 و33 درجة مئوية على القاهرة من الثلاثاء حتى الخميس.

أما المناطق الجنوبية فتسجل درجات الحرارة من 44 إلى 45 درجة مئوية، وسيكون الطقس معتدلًا بالسواحل الشمالية وتتراوح درجات الحرارة بين 30 و31 درجة مئوية.

الرطوبة سبب شعور المواطنين بالحر الشديد.. وصلت لـ90%

وعن شعور المواطنين بالحر الشديد، قالت إنه يعود إلى ارتفاع درجة الرطوبة، منوهة بأن نسب الرطوبة ما زالت مرتفعة على أنحاء الجمهورية لتصل من 80 إلى 85% بالنسبة للوجه البحري والقاهرة، وبالنسبة للسواحل الشمالية من 88 إلى 90%، وهو ما يؤدي إلى المزيد من الإحساس بدرجات الحرارة وأيضًا يؤدي إلى تكون شبورة في الصباح الباكر.

فرص سقوط الأمطار ضعيفة جدًا على القاهرة حتى الغد

وعن فرص سقوط الأمطار قالت: بداية من اليوم السبت يُتوقع فرص سقوط أمطار رعدية على بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وهذه الأمطار ستكون من متوسطة الشدة إلى غزيرة.

أما بالنسبة لمناطق شمال الصعيد فلديها فرص سقوط الأمطار بنسبة خفيفة، وبالنسبة لفرص الأمطار على القاهرة فكانت 10% أمس، وتستمر فرص سقوط الأمطار اليوم السبت وحتى غد الأحد أما يوم الاثنين فتنحصر الأمطار على منطقة جنوب سيناء فقط وباقي الأسبوع تنتهي تمامًا فرص سقوط الأمطار.

الأرصاد تنفي تعرض مصر لسيول الفترة المقبلة

ونفت الشائعات المنتشرة عن تعرض مصر لسيول الفترة القادمة، مؤكدة أن الأمطار ستكون أمطارًا متوسطة بالنسبة لشمال الصعيد، ومن الممكن أن تصل إلى غزيرة بالنسبة لجنوب سيناء فقط وبعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.